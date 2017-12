Jane Kirschner sa v živote "dejú nové veci"

Bratislava 20. novembra (TASR) - Veci, čo sa dejú, je názov nového albumu speváčky Jany Kirschner, ktorý vychádza v týchto dňoch.

20. nov 2003 o 11:11 TASR

"Pôvodne som nový album chcela robiť až na budúci rok, ale dostala som ponuku od vydavateľstva Warner Music nahrať anglickú platňu, ktorá by sa dostala aj do Európy. Prišlo mi ľúto nevyužiť ju a chcela som sa v dobrom rozísť s doterajším vydavateľstvom, tak som urobila platňu ešte tento rok," vysvetľuje nečakaný vznik albumu Jana, ktorá tvrdí, že Veci, čo sa dejú, je o to spontánnejší. Jana okrem svojej tradičnej zostavy spolupracovala aj so Stanom Palúchom, Petrom Szabadosom a sláčikovým kvartetom Tóna Popoviča.

V júni tohto roku speváčka absolvovala koncertnú šnúru po českých kluboch a po nej sa aj s kapelou zatvorili do štúdia. "Povedali sme si, že nahráme nejakú platňu. Nemali sme pripravený takmer žiadny materiál okrem troch vecí. A zrazu sa to nejako zbehlo, začali sme skúšať a behom týždňa sme urobili kompletne nové pesničky," nadšene hovorí s tým, že takto dostala šancu urobiť skladby v slovenčine, keďže v talóne má okolo 40 anglických. "Texty vznikli priamo s hudbou v skúšobni. Vznikli pekné spojenia, ktoré by som textársky možno nikdy nevymyslela, napríklad kamene sa k sebe túlia, na stromoch zrejú tiene a podobne. To sú čarovné veci prvých okamihov, a práve preto sme sa rozhodli, že pri tejto platni nebude ani producent. Kapela spolu odohrala množstvo koncertov, má svoj sound, pozná sa a komunikácia je jasná. Nepotrebovali sme ani aranžéra, pretože sme každý vedeli, čo tam chceme mať a čo chceme hrať. Takže celá platňa aj texty sú pre mňa momentky, ktoré vznikli absolútne nečakane a z jednej núdzovej platne sa vykľul jeden nádherný album, z ktorého sa veľmi tešíme," tvrdí.

Novinkou Kirschnerovej tvorby je skladba Slnko v latino štýle. "Vyšlo to z celkovej inšpirácie, každý z nás počúva dosť takejto hudby, má to veľkú energiu. Hrávame ju na koncertoch, je veľmi pozitívna, pretože predsa len je iná ako všetky ostatné," uzatvára speváčka.

