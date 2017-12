Rodina Michaela Jacksona stojí za spevákom

21. nov 2003 o 10:00 TASR

Santa Barbara 20. novembra (TASR) - Americký spevák Michael Jackson je po zaplatení kaucie opäť na slobode. Necelú hodinu po tom ako sa spevák vydal do rúk polície v kalifornskej Santa Barbare, ktorá ho oficiálne zatkla kvôli podozreniu zo zneužívania detí, opustil kráľ popu justičnú budovu a odišiel v aute so stiahnutými záclonami. Do budovy priviedli Jacksona zadným vchodom, s putami na rukách.

Podľa informácií policajného hovorcu Chrisa Pappasa predvedú Jacksona pred vyšetrujúceho sudcu 9. januára. Spevák a jeho sprievod sa chovali na policajnej stanici "veľmi kooperatívne."

Podľa spevákových advokátov sú obvinenia voči 45-ročnému kráľovi popu lživé. Za Jacksona sa postavila aj jeho rodina. Po otcovi Joem sa k slovu dostal aj spevákov brat Jermaine, ktorý v rozhovore pre televíznu stanicu CNN označil celý prípad za "moderné lynčovanie."