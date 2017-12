Harrisona a Princea vybrali do Rockenrolovej siene slávy

21. nov 2003 o 9:00 TASR

New York 21. novembra (TASR) - Zosnulý bývalý člen britskej kapely Beatles George Harrison a americký spevák Prince patria k siedmim hudobníkom, ktorých v budúcom roku uvedú do Rockenrolovej siene slávy.

Ďalšími rockermi, ktorých podľa dnešného oznámenia poctia 15. marca na 19. výročnej ceremónii v New Yorku v kategórii interpret, sú Bob Seger, Traffic, ZZ Top, Jackson Browne a The Dells.

Hudobníci sa do siene môžu dostať 25 rokov po vydaní ich prvej nahrávky. Harrison, ktorý podľahol rakovine v novembri 2001 vo veku 58 rokov, už v sieni slávy figuruje ako člen legendárnej liverpoolskej štvorice od roku 1988.

Multitalent Prince - spevák, textár, gitarista, hráč na klávesy a energický tanečník - sa preslávil dvojalbumom 1999 z roku 1982. O dva roky neskôr sa vtedy 26-ročný hudobník zaradil medzi najväčšie hviezdy filmom a albumom Purple Rain.

Harrison preukázal svoju sólovú zručnosť trojalbumom All Things Must Pass (1970) a rok na to vydaným Koncertom pre Bangladéš. V neskorších rokoch sa Harrison spojil s Bobom Dylanom, Royom Orbisonom, Jeffom Lynnom a Tomom Pettym, aby skladali úspešné piesne ako Traveling Wilburys.

O oceneniach rozhodovala medzinárodná porota zložená zo 700 rockových znalcov, ktorí dostali od nominačnej komisie hlasovacie lístky so zoznamom kandidátov. Ceny za celoživotné dielo v kategórii mimo interpretov oznámia neskôr.

Nadácia Rockenrolovej siene slávy vznikla v roku 1983. Prvé slávnostné uvedenie sa konalo v roku 1986. Všetkých poctených hudobníkov predstavuje múzeum Rock and Roll Hall of Fame & Museum v americkom Clevelande, štát Ohio.