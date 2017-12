BRATISLAVA 21. november (SITA) - Mexická herečka Salma Hayeková bude spolu s Collinom Farellom hrať v novej dráme s názvom Ask the Dust. Hayeková stvárni postavu temperamentnej Mexičanky Camilly, ktorá ...

21. nov 2003 o 14:30 SITA

BRATISLAVA 21. november (SITA) - Mexická herečka Salma Hayeková bude spolu s Collinom Farellom hrať v novej dráme s názvom Ask the Dust. Hayeková stvárni postavu temperamentnej Mexičanky Camilly, ktorá dúfa, že si životnú situáciu zlepší sobášom s bohatým Američanom. Dej sa skomplikuje, keď stretne Taliana Artura Bandiniho, ktorý by rád prerazil ako spisovateľ a oženil sa s nejakou modrookou blondínkou. Film začnú nakrúcať začiatkom budúceho roka v Južnej Afrike.