Popová kráska Britney Spearsová zhodila v MTV svojho exmilenca Timberlakea

New York 21. novembra (TASR) - Popová kráska Britney Spearsová sa na televíznej obrazovke vysmiala svojmu exmilencovi Justinovi Timberlakeovi.

21. nov 2003 o 18:37 TASR

Keď sa Spearsová pre televíznu stanicu MTV zmienila o Timberlakeovej povesti zvodcu vyhlásila, že bola "len máličko" sklamaná kvôli rozchodu s ním. Pri slovách "len máličko" speváčka naznačila prstami, že pokiaľ ide o to, čo každý muž skrýva v nohaviciach, Timberlake sa veru nemá čím pochváliť.

Nemenovaný pracovník televízie MTV uviedol, že Spearsová to v programe "In The Zone & Out All Night" poriadne rozbehla a hoci vôbec nevyslovila Justinovo meno, stačilo, že sa zmienila o svojom jedinom milencovi a bolo jasné, o kom hovorí. Keď prstami naznačila, že Timberlake má údajne malý penis, začala sa ona aj celý štáb smiať.