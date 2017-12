Budúci víkend v Bratislave 4. ročník festivalu NEXT

BRATISLAVA 23. novembra (SITA) - Už o týždeň počas budúceho víkendu sa po štvrtýkrát uskutoční Festival NEXT. Predstavuje alternatívu voči komerčným koncertom elektronickej hudby, strednoprúdovým, jazzovým ...

23. nov 2003 o 16:45 SITA

BRATISLAVA 23. novembra (SITA) - Už o týždeň počas budúceho víkendu sa po štvrtýkrát uskutoční Festival NEXT. Predstavuje alternatívu voči komerčným koncertom elektronickej hudby, strednoprúdovým, jazzovým a rockovým festivalom, i voči koncertom súčasnej vážnej hudby. Festival sa uskutoční od 28. do 30. novembra v Štúdiu 12 na Jakubovom námestí 12 v Bratislave. Predstaví sa 24 umelcov z celého sveta.

NEXT je multimediálnym festivalom nového typu, pretože na rozdiel od väčšiny koncertov súčasnej vážnej hudby je tu pozornosť sústredená na umelca, ktorý je tvorcom aj interpretom inovatívneho zvukového umenia. V programe sú zastúpené najzaujímavejšie trendy na dynamicky sa vyvíjajúcej hudobnej scéne: voľne improvizovaná hudba, súčasný postjazz, avantrock, interaktívna elektronika, či multimediálne predstavenia s naživo vytváranou vizuálnou zložkou.

V Bratislave sa po prvýkrát predstaví nórska speváčka a skladateľka Maja Ratkje, členka známeho feministického kvarteta Spunk, ktorá hrá na málo používaný nástroj theremin. Ratkje sa okrem improvizovanej hudby venuje aj komponovanej elektronike a píše klasickú hudbu (je autorkou súčasnej opery). Na najväčšom medzinárodnom festivale digitálneho umenia Ars Electronica v rakúskom Linci získala tento rok ocenenie v kategórii Digital

V tomto roku bude súčasťou festivalu aj filmová sekcia. V piatok a v sobotu budú v slovenskej premiére uvedené dva hudobné dokumenty. Step Across the Border je čiernobiely audiofilm zo svetového turné legendárneho hudobníka Freda Fritha a A Bookshelf on the Top of the Sky: 12 Stories About John Zorn je pokusom nemeckej filmárky Claudie Heurmann o portrét originálneho skladateľa a virtuózneho saxofonistu Johna Zorna, kľúčovej postavy scény newyorského downtownu.

Agentúru SITA informoval Slávo Krekovič z Atrakt Art – združenia pre aktuálne umenie a kultúru, ktoré festival organizuje.