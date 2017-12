Festival v Bratislave ponúkne desať hodín krátkych filmov

BRATISLAVA 23. novembra (SITA) - Viac ako desať hodín hraných, animovaných i experimentálnych filmov nastupujúcej filmárskej generácie prinesie prvýkrát do Bratislavy sekcia The Best of the Shorts v rámci blížiaceho sa 5. ročníka Medzinárodného filmového

festivalu v Bratislave (28. novembra až 6. decembra). Ponúkané filmy získali hlavné ceny na medzinárodných festivaloch alebo národných prehliadkach. Medzi najatraktívnejšie snímky patrí nórsky film Eivinda Tolasa Láska je zákon, ohodnotený cenou v Cannes 2003, americká doku-fikcia Terminal bar od Stefana Nadelmana, ktorý získal cenu poroty Sundance 2003, a komédia Bollywood (indický Hollywood) režiséra Paula Makkara Brick lane, ocenená v Rotterdame 2003. Ako zvláštne projekcie uvedie MFF filmy Hulík a jeho Bobry v réžii Artura Pokiesera a Tatry Mystérium v réžii Pavla Barabáša. Sekciu krátkych filmov zostavila Vicky Novosadová vďaka spoločnému nápadu s víťazom prvého ročníka MFF Yvanom Le Moine. Ten je zároveň aj režisérom a organizátorom druhého ročníka medzinárodnej prehliadky krátkeho filmu v La Ciotat vo Francúzsku.