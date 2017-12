CD

nové CD na trhu

24. nov 2003 o 10:00

Ryan Adams ­ Rock'n'roll Lost Highway 2003

Ani veľké hviezdy súčasného amerického rocku to nemajú na ružiach ustlaté. Keď Ryan Adams, podľa mnohých jeden z ďalších Dylanových nástupcov, ponúkol materskej firme nové pesničky, dostal negatívny ohlas. Tá ich odmietla s tvrdením, že sú príliš depresívne, a tak sa Adams vrátil do štúdia a pripravil úplne novú kolekciu, ktorá dostala názov Rock'n'roll. Kritici túto zmes rocku, ktorá má blízko k Rolling Stones alebo alternatívnej gitarovej hudbe, vychválili do nebies. Tvrdohlavý Adams svoj depresívny materiál, ktorý mu jeho firma odmietla, vydáva v tom istom čase ako Rock'n'roll ­ na dvoch EP pod názvom Love Is Hell. Mimochodom, tento skvelý hudobník sa začiatkom nového tisícročia presadil kolekciami Gold a Heartbreaker.

Van Morrison ­ Whats Wrong With The Picture? Blue Note Records 2003

„Som rád, že už nemusím vydávať vo veľkej komerčnej spoločnosti, ktorá ani nevedela, ako má s mojimi nahrávkami zaobchádzať," povedal írsky spevák a skladateľ Van Morrison po vydaní jeho najnovšieho albumu Whats Wrong With The Picture. Žijúca legenda, ktorá začínala už v prvej polovici 60. rokov, teraz zakotvila v slávnej džezovej spoločnosti Blue Note. Novinka plynulo nadväzuje na fantastické albumy z deväťdesiatych rokov The Healing Game a Back On Top. Van Morrison ovláda svoje remeslo dokonale, v trinástich piesňach albumu si zachováva jednoduchú pesničkársku formu, ktorá vychádza z prazákladných žánrov pop music ­ blues, soulu a folku. Nad tým všetkým sa nesie jeho kazateľský hlas.

Elvis Costello ­ North

Deutsche Grammophon 2003

Kabaretné pesničky sú dnes až na zopár výnimiek polozabudnutým žánrom. Jedným z hudobníkov, milujúcich srdcervúcu atmosféru posmutnených skladieb je určite Elvis Costello, jeden zo strážcov hudobnej histórie, ktorému sú cudzie hranice medzi hudobnými žánrami. Minulý rok vydal rockový album When I Was Cruel. S albumom North sa vrátil k jeho záľube k vážnej hudbe, džezu a piesňam s baladickým rozmerom. Costello predtým nahrával s klasickým hudobným telesom The Brodsky Quartet (účinkujú aj na tomto albume), s opernou speváčkou Sofie Von Otter alebo dokonca s britským skladateľom šlágrov Burtom Bacharachom. North je však výsostne jeho albumom. Costello počas jedenástich pesničiek vôbec nezvýši hlas, jeho lyrika je romantická a veľmi poetická.

Peter Gabriel ­ Hit Geffen Records 2003

Britský spevák, neúnavný experimentátor, ale aj politický aktivista Peter Gabriel už po druhý raz bilancuje svoju hudobnú dráhu. Aktuálna výberovka obsahuje všetko najdôležitejšie, čo za roky sólovej kariéry stvoril vrátane jeho posledného albumu Up. Nechýbajú slávne hity ako Red Rain, Biko, Steam, Sledgehammer alebo Don't Give Up, duet s Kate Bushovou. Kritici však pripomínajú, že Gabriel zabudol na rané albumy, rovnako ignoruje aj iné známe pesničky, ako napríklad posledný hit The Barry Williams Show. Tento nedostatok sa však pokúša nahradiť druhým diskom kolekcie, venovaným skladbám, ktoré sa nikdy nestali hitmi. Súčasťou albumu je aj jeho nová pieseň Burn You Up Burn You Down. (peb)