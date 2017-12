Filmový režisér Petr Zelenka skúša v Bratislave divadlo so Šiškovou a Hajduom

Bratislava 24. novembra (TASR) - Český filmový režisér Petr Zelenka, ktorý sa preslávil filmami Knoflikáři, Samotáři a Rok diabla, momentálne režíruje v Bratislave divadlo! Konkrétne, Annu Šiškovú a Adyho Hajdua v komediálnej hre Číňania. "V domovskom divadle Astorka máme dosť ťažký repertoár. Na zájazdoch sa ma ľudia často pýtali, či nehrám aj v niečom veselom a s menším obsadením," hovorí Anka Šišková, ktorá komorný divadelný projekt iniciovala. Konkrétnu hru britského autora jej navrhol známy filmový režisér Jan Hřebejk (Musíme si pomáhať, Pelíšky) a keďže ju do češtiny preložil jeho kolega spred filmovej kamery Petr Zelenka, herečka sa s prosbou o réžiu obrátila priamo na neho.

"Na moje prekvapenie hneď súhlasil a bol ochotný hoci aj okamžite prísť do Bratislavy. Je to najtrpezlivejší režisér na svete. Vždy bez reptania čaká, kým s Adym skončíme ostatné povinnosti a môžeme začať skúšať spolu. Častokrát je to aj o desiatej večer, ale ohromne sa pri tom zabávame," nešetrí chválou Šišková. Pre oboch hereckých protagonistov sú Číňania príjemným spestrením vážnych "kusov" a Petr Zelenka sa zase môže realizovať nielen ako režisér, ale aj ako spoluautor pri úprave hry. S divadlom sa však Zelenka nestretáva po prvý raz. V Dejvickom divadle v Prahe s úspechom naštudoval vlastnú hru Příběhy obyčejného šílenství s Jiřím Bartoškom v hlavnej úlohe.