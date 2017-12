Legenda alternatívneho rocku opäť na Slovensku

25. nov 2003 o 12:00

BARTISLAVA - Slávna skupina The Legendary Pink Dots z Amsterdamu hrajúca psychedelický rock s prvkami avantgardy sa po dvoch rokoch vracia opäť na Slovensko. V obsadení: Edward Ka-Spel (spev), Niels van Hoornblower (saxofóny, flauta), Martin de Kleer (gitary, basgitara, husle) a The Silverman (klávesy) sa predstaví najskôr v stredu v bratislavskom klube Babylon, v piatok vo Svidníku a posledný koncert odohrá v sobotu 29. novembra v klube Bombura v Brezne. V úlohe predskupiny bude The Legendary Pink Dots asistovať nórsky ambientný projekt Origami Galaktika.

(her)