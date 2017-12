John Frusciante sa vracia s novým sólovým projektom

NEW YORK 25. novembra (SITA/Reuters) - Gitarista losangeleskej crossoverovej skupiny Red Hot Chili Peppers John Frusciante vydá 25. februára svoj nový sólový album ``Shadows Collide With People``. Na ...

25. nov 2003 o 10:00 SITA

NEW YORK 25. novembra (SITA/Reuters) - Gitarista losangeleskej crossoverovej skupiny Red Hot Chili Peppers John Frusciante vydá 25. februára svoj nový sólový album ``Shadows Collide With People``. Na platni si s ním spolu zahrajú aj jeho spoluhráči z kapely Flea a Chad Smith, ako aj Josh Klinghoffer zo skupiny Bicycle Thief. Platňa nadväzuje na jeho predchádzajúci sólový projekt ``To Record Only Water for Ten Days`` z roku 2001. Fruscianteho hudbu možno počuť aj na soundracku k filmu Vincenta Galla "Brown Bunny", ktorý zožal úspech na tohtoročnom filmovom festivale v Cannes.