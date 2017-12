Country speváka Glena Campbella zatkla polícia

25. nov 2003 o 16:30 TASR

Phoenix 25. novembra (TASR) - Amerického country speváka Glena Campbella (67) zatkli v pondelok pre podozrenie z toho, že viedol vozidlo v mimoriadne opitom stave a po tom, ako narazil do ďalšieho auta. Z miesta nehody v centre mesta Phoenix ušiel.

Campbella umiestnili do väzby tiež na základe obvinenia z napadnutia policajného seržanta, ktorého mal na stanici kopnúť do stehna. Chvíľami sa správal bojovne a agresívne, neskôr zasa milo a pri odvedení do cely bolo počuť jeho spev, dodal policajný hovorca. Hudobníka prepustili po vypočutí krátko po polnoci na kauciu.

"To dokáže urobiť s človekom závislosť na alkohole," uviedol spevákov 18-ročný syn Shannon pre tlačovú agentúru Reuters. Podľa jeho slov sa jeho otcovi, ktorý podľa svojej oficiálnej webovej stránky prestal piť a fajčiť, takéto incidenty nestávajú často.

Polícia uviedla, že incident sa začal v pondelok podvečer, keď Campbellovo strieborné BMW narazilo na križovatke vo Phoenixe do bielej Toyoty a pokračovalo v jazde. Svedok sledoval spevákovo auto a zo svojho mobilného telefónu prípad nahlásil polícii.

Policajti hudobníka zadržali v jeho dome v luxusnej štvrti mesta. Nameranú hladinu alkoholu v jeho krvi dosiaľ nezverejnili.

Campbell pôsobí v zábavnom priemysle viac než 40 rokov. K jeho skladbám patria By The Time I Get To Phoenix, Wichita Lineman či Rhinestone Cowboy. Nedávno vydal výber svojich piesní z celej bohatej kariéry, počas ktorej zaznamenal 27 hitov v prvej desiatke.