Rozmary Jennifer Lopezovej

25. nov 2003 o 15:00 TASR

New York 25. novembra (TASR) - Americká popová hviezda Jennifer Lopezová je známa svojimi netradičnými požiadavkami a spôsobmi. Najnovšie si latino speváčka odmietla pripnúť pred spoločnou tlačovou konferenciou so starostom New Yorku čierny mikrofón.

Dôvodom bolo, že čierna farba mikrofónu sa údajne nehodila k svetru olivovozelenej farby, ktorý mala na sebe. Technici sa márne snažili umiestniť zariadenie pod sveter. Lopezová však aj to odmietla so slovami, že mikrofón ju bude škrabať.

Technici nakoniec museli priamo na mieste prelakovať mikrofón na zeleno.