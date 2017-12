Zuzana Belohorcová nie je mimo

Slogan k predstaveniu hovorí, že situácie, aké ponúka predstavenie Totálne mimo, sa vám určite nemôžu stať. Nový prírastok Divadla Aréna v réžii Dušana Bajina má byť plný tarantinovského cynizmu a čierneho humoru.

26. nov 2003 o 13:00

Moderátorka Zuzana Belohorcovábude Oscarom ocenenou herečkou. V žiadnom oscarovom filme si síce zatiaľ nezahrala, úlohu ocenenej, atraktívnej herečky Jennifer však stvárni v hre Totálne mimo, ktorú v bratislavskom Divadle Aréna pripravuje režisér Dušan Bajin. V hlavnej úlohe sa pritom na doskách, ktoré znamenajú svet, objaví po boku Maroša Kramára ako najúspešnejšiehohollywoodskeho režiséra. FOTO - TASR

V hre o oscarovej herečke a hollywoodskom režisérovi sa na divadelných doskách stretnú herec Maroš Kramár a moderátorka Zuzana Belohorcová: „Totálne mimo nebývam. Som optimisticky zmýšľajúci a vždy pohodovo naladený človek. Akurát, keď jazdím z Prahy do Nitry a do Žiliny, tak som totálne mimo z ostatných vodičov a havárií na cestách."

Televízna kamera vraj moderátorke v divadle nechýba. Aj na javisku sa necíti práve najhoršie: „Kameru mi zastupuje prítomnosť publika. Práca činoherných hercov sa zdá ľahká, ale keď mám niečo zahrať sama, tak to už nie je až taká maličkosť. Som rada, že hrám práve s Marošom Kramárom, lebo je to podľa mňa skvelý herec." Aj Maroš Kramár je spokojný: „Je to taká vampica a presne takú postavu si hra vyžaduje." Zuzana sa po svojom debute na filmovom plátne zodpovedne pripravovala aj na divadelnú úlohu. „Videla som predstavenie Úplne mimo v pražskom Národnom divadle. Herečka tam dokonca mala oveľa viac šteklivých scén, než budem mať ja."

O tom, že Belohorcovej nie je divadlo absolútnou neznámou, svedčí jej vzdelanie. Vyštudovala operný spev na konzervatóriu. „Som rada, keď ma spájajú s operou a nielen s erotikou."

ZUZANA KOMÁROVÁ