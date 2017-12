Herec Zedníček má na dôchodok pripravenú deku, vozík a papuče

BRATISLAVA 26. novembra (SITA) - Populárny český herec a moderátor Pavel Zedníček sa už pripravuje na odchod do dôchodku aj so svojou priateľkou herečkou Janou Paulovou. "U nášho kamaráta v hoteli Richmond ...

26. nov 2003 o 9:00 SITA

BRATISLAVA 26. novembra (SITA) - Populárny český herec a moderátor Pavel Zedníček sa už pripravuje na odchod do dôchodku aj so svojou priateľkou herečkou Janou Paulovou. "U nášho kamaráta v hoteli Richmond v Karlových Varoch máme pripravený vozík, károvanú deku a papuče. Až budeme mať 80 rokov, budú nás voziť na prechádzky a my budeme kŕmiť vtáčiky a sledovať počasie. Rozdiel je len v tom, že mňa budú voziť krásne dievčatá a Janu mladí muži. Už sa na to teším," konštatoval Zedníček.

Penziu však chce Zedníček tráviť okrem Karlových Varov aj na južnej Morave. "Niekedy sa presunieme k Bolkovi Polívkovi na farmu. Je to nádherná predstava, ako 80- roční chlapi sedia a pozerajú na kone. Budú tam kotkodákať sliepky a medzi nimi sa budú tmoliť naše vnúčatá," teší sa herec.