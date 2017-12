Herečka Tori Spellingová sa ide vydávať

26. nov 2003 o 16:00 TASR

Los Angeles 26. novembra (TASR) - Americká herečka Tori Spellingová, ktorej postava v obľúbenom televíznom seriáli Beverly Hills, 90210 sa na konci jeho desaťročného vysielania vydala, vstúpi do manželského zväzku aj v skutočnom živote.

Tridsaťročná dcéra známeho televízneho producenta Aarona Spellinga a o štyri roky starší herec a scenárista Charlie Shanian plánujú svadbu na leto budúceho roku, informovala tento týždeň hovorkyňa Spellingovej.

Dvojica sa stretla vlani na pódiu v Los Angeles v romantickej komédii Maybe, Baby It's You, ktorej je Shanian spoluautorom. V hre sa objavujú dvaja herci v 11 scénach o pároch hľadajúcich lásku.

Spellingová, ktorá v úspešnom seriáli svojho otca Beverly Hills, 90210 stvárnila Donnu Martinovú, hrala v snímkach ako Scary Movie 2, Vreskot 2 či Trick. Najbližšie ju diváci uvidia v televíznom filme A Carol Christmas a komediálnom seriáli The Help.