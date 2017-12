BRATISLAVA 26. novembra (SITA) - Popová speváčka Björk miluje chladné, tmavé zimné dni vo svojej vlasti Islande. Nechápe, že ľudia odchádzajú do južných teplých krajín. "Pokladám to za chybu, na moju ...

26. nov 2003 o 16:31 SITA

BRATISLAVA 26. novembra (SITA) - Popová speváčka Björk miluje chladné, tmavé zimné dni vo svojej vlasti Islande. Nechápe, že ľudia odchádzajú do južných teplých krajín. "Pokladám to za chybu, na moju kreativitu dobre pôsobí sneh a chlad," uviedla speváčka pre nemecký časopis Brigitte. Björg síce žije väčšinu časť roka v New Yorku, zimu však najradšej trávi na Islande, aj keď je tam počas dňa svetlo len niekoľko hodín.