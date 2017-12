Hlavnou hviezdou filmového festivalu Anita Ekberg

BRATISLAVA 26. novembra (SITA) - Premietanie rakúsko-juhoslovanského filmu Belehrad o 12:15 v piatok 28. novembra v Palace Cinemas v nákupnom centre Aupark je prvou akciou 5. ročníka Medzinárodného filmového festivalu v Bratislave. Slávnostné otvorenie o

19:00 spríjemní hlavný festivalový hosť, herečka Anita Ekberg, ktorá uvedie obnovenú premiéru Felliniho filmu La Dolce Vita (Sladký život), premietanú v sobotu o 18:00. Ako na dnešnej tlačovej besede informoval programový riaditeľ festivalu Peter Nágel, návštevníci si budú môcť pozrieť 122 hraných, 18 stredometrážnych, 5 veľkoformátových a 22 krátkych filmov v 14 sekciách.

V sekcii súťažných filmov sa predstaví 18 snímok, ktoré uvedie Palace Cinemas od soboty 29. novembra. Na poslednú chvíľu museli organizátori zrušiť premietanie španielskeho filmu Hodiny dňa, lebo v tomto čase bude zastupovať španielsky film na prehliadke v USA. Výbor nahradil Hodiny dňa bosnianskohercegovinským filmom Gori Vatra, ktorý získal strieborného Leoparda na MFF v Locarne. Nágel zároveň upozornil na americký film Cuba Libre, ktorý bude mať na MFF Bratislava druhú svetovú premiéru.

Filmy premietané v rámci sekcie The best of the Shorts nebudú reprízované. Záujemcovia si ich môžu pozrieť počas trvania festivalu (28. november až 6. december) denne od 12:45. Medzi najatraktívnejšie snímky patrí nórsky film Láska je zákon, americká doku-fikcia Terminal bar a komédia Bollywood (indický Hollywood). Ako zvláštne projekcie uvedie MFF filmy Hulík a jeho Bobry v réžii Artura Pokiesera a Tatry Mystérium v réžii Pavla Barabáša.

Sekcia Focus ponúkne videoklipy od Lyncha po Šulíka. Popri menej známych režiséroch sa predstavia Peter Zelenka, Martin Šulík a David Ondříček. Sekcia Focus je doplnená sobotňajšou filmovou Cinematique party Zlatý Bažant v Live! Clube v Auparku.

Sekciu českých a slovenských filmov 2002-2003 oživí osobná účasť tvorcov filmu Jedna ruka netleská Davida Ondříčka a Jiřího Macháčka (30. novembra o 20:30) a Tak dávno som ti nepísala, ktorý uvedie Andrea Horečná (2. decembra o 19:00).

Bažant Kinematograf bude spríjemňovať bratislavskú jeseň na Námestí SNP. Do 5. decembra v čase medzi 17. a 21. hodinou sa budú premietať krátke filmy študentov VŠMU, zostrihy z minulých ročníkov a upútavky na filmy MFF Bratislava 2003. Počas tradičnej Papučovej noci 29. novembra premietnu dve kinosály Palace Cinemas po tri divácky najúspešnejšie filmy festivalu. Atrakciou budú umelecké tanečné predstavenia Živé sochy Zlatý Bažant v priestoroch Auparku. Známe filmové postavy ako Sherlock Holmes, Charlie Chaplin, Marilyn Monroe či Mortishia budú nakupujúcich v Auparku pozývať na MFF Bratislava.