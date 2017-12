Elton John sa chystá na nové koncerty

Londýn 26. novembra (TASR) - Britská legenda Elton John pripravuje na budúce leto v domovskej Británii dva koncerty s orchestrom kráľovskej akadémie a ...

26. nov 2003 o 18:00 TASR

Londýn 26. novembra (TASR) - Britská legenda Elton John pripravuje na budúce leto v domovskej Británii dva koncerty s orchestrom kráľovskej akadémie a zborom.

Majú uskutočniť 29. júna a 1. júla v Birminghame. Stoosemčlenný orchester a 50-členný zbor bude viesť filmový skladateľ James Newton Howard. Bude to druhýkrát, čo slávny absolvent Royal Academy of Music Orchestra and Choir vystúpi s orchestrom a zborom.

Medzitým sa pripravuje Eltonov dvojalbum z 80. rokov Goodbye Yellow Brick Road, ktorý by mal byť v predajniach od 1. decembra. Bude obsahovať tri bonusové nahrávky: Jack Rabbit, Whenever Zouďre Ready (Let's Go Steady Again) a Screw You spolu s predchádzajúcou akustickou verziou Candle In The Wind. Tú po prvý raz zaspieval pre zosnulú princeznú Dianu.