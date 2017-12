FESTIVALOVÉ TIPY

27. nov 2003 o 14:00 MIRO ULMAN

Ludivine Sagnier v Bazéne. FOTO - MOVIEWEB

Počas 5. medzinárodného filmového festivalu Bratislava v dňoch od 28. 11. do 6. 12. bude uvedených 192 filmov (z toho 52 krátkych, 18 stredometrážnych a 122 celovečerných filmov) a tri pásma videoklipov v Palace Cinemas v Auparku a 5 veľkoformátových filmov v kine Orange IMAX Bratislava. Bez repríz to predstavuje 13 662 minút programu, teda ak by ste chceli vidieť naozaj všetko, museli by ste sedieť v kine nonstop takmer 10 dní.

Podľa programu sa však dá stihnúť len 5 projekcií denne, teda aj ten najväčší fanatik môže stihnúť maximálne 45 filmov. Ťažko odporučiť pár snímok, pretože okrem zhruba 30 filmov, ktoré by sa mali skôr či neskôr objaviť v našich kinách, ide o jedinečné uvedenie často nielen v rámci Slovenska, ale celého teritória. Preto jedna rada na úvod. Predtým, než si začnete zostavovať svoj súkromný program, dôkladne si preštudujte katalóg. Niektoré z filmov sa totiž hrajú len raz, a keď vás na ne niekto upozorní, môže byť už neskoro!

Myslím, že tento rok nečaká na divákov také množstvo depresie ako v predchádzajúcich ročníkoch. V programe je totiž napríklad niekoľko klasických či čiernych komédií - Jedna ruka netleská, Horí!, Kamoš, Good Bye, Lenin!, Mazaný Filip, Čierna mačka, biely kocúr, Neznesiteľná krutosť. Hoci väčšinu programu tvoria filmy z posledných rokov, svoje miesto má aj klasika. V sobotu 29. 11. o 18.00 h príde osobne uviesť novú kópiu Sladkého života režiséra Federica Felliniho herečka Anita Ekbergová, ktorej scénu vo fontáne pozná celý svet. Annie Hall je zasa film, v ktorom sa po prvý raz na plátne objavila postava mestského neurotika, ktorá sa stala typickou pre väčšinu ďalších Allenových filmov. Dokument Charlie: Život a umenie Charlesa Chaplina je pohľadom nielen na tvorbu, ale aj na súkromie a politické názory tohto filmového velikána.

Môžete sa tešiť na novinky známych režisérov - Batožina Tulse Lupera I. (Peter Greenaway), Dogville (Lars von Trier), Dom bláznov (Andrej Končalovskij), Tajomná rieka (Clint Eastwood), Zbohom, Dragon Inn (Tsai Ming-liang), Sladkých šestnásť (Ken Loach), Bazén (Francois Ozon), Otec a syn (Alexander Sokurov), Bábiky a Samuraj (oba Takeshi Kitano), ale aj mnoho vynikajúcich filmov debutantov ocenených v Cannes, Benátkach, Locarne.

Svoj miniprofil bude mať japonský režisér Tatsumi Kumashiro, zaujímavá bude sekcia venovaná nórskej kinematografii. Nenechajte si ujsť poviedkový film Utópia, Nikto nie je dokonalý, zo sekcie Proti prúdu by som ešte upozornil na dokument Ulricha Seidla Ježiš, ty vieš, Albín menom Noi či maďarskú Štikútku, v siedmich blokoch Best of the Best Shorts budú uvedené najlepšie krátke filmy ocenené na iných festivaloch.

A v troch blokoch videoklipov na vás čaká tvorba takých režisérov ako Kaurismäki, Scorsese, Lee, Lynch, Šulík, Zelenka, Fincher a profil Spikea Jonzea a Michela Gondryho.