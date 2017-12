Do Bratislavy pricestovala legenda strieborného plátna Anita Ekbergová

27. nov 2003 o 19:02 TASR

Bratislava 27. novembra (TASR) - Do Bratislavy dnes popoludní po druhý raz pricestovala legenda strieborného plátna Anita Ekbergová, ktorej misiou je uviesť obnovenú verziu slávneho taliansko-francúzskeho filmu Sladký život pri príležitosti Felliniho desiateho výročia smrti.

Platinovú blondínku po ceste z Ríma, kde žije od 70-tych rokov, na letisku vo Schwechate privítala veľká kytica červených ruží od prezidenta Medzinárodného filmového festivalu Bratislava Milana Kňažka. Už 72-ročná herečka sa spolu so svojou manažérkou a priateľkou Joan de France ubytovala v špeciálnom apartmáne v hoteli Danube. Aby sa tu dobre cítila, bude potrebovať veľké zrkadlo a typickú južanskú stravu. V piatok bude potrebovať pokoj, aby v sobotu mohla "v plnej paráde" v Palace Cinemas uviesť legendárny Sladký život, ktorý v roku 1960 získal Zlatú palmu na MFF v Cannes, ale i upadol do nepriazne katolíckej cirkvi. Snímka sa divákom do pamäti vryla i scénou, kde sa Ekbergová kúpe vo Fontáne di Trevi. Sladký život, ktorý patrí ku klasike modernej kinematografie a popisuje mravný rozklad rímskej smotánky, potom začne svoju novú púť po slovenských kinách.

Po bratislavských uličkách a butikoch sa Ekbergová vyberie v nedeľu, pričom si odtiaľto odnesie minimálne kabát, ktorý špeciálne pre ňu šije istá známa módna návrhárka. Na stretnutie s bývalou Miss Švédska sa veľmi teší aj Martin Ciel z programového tímu MFF Bratislava. Tvrdí totiž, že každý muž, ktorý videl La dolce vita, musel byť do Anity aspoň hodinu zamilovaný.

Ako Ekbergová prezradila počas cesty z letiska, naposledy bola v Bratislave v roku 1965. Najväčšiu slávu zažila v päťdesiatych rokoch, kedy bola populárnejšia než hollywoodske hviezdy a o jej priazeň i náruč sa trhali legendárni milovníci ako Gary Cooper, Yul Brynner, Errol Flynn, Frank Sinatra, ale i prezident Fiatu Gianni Agnelli. Ekbergová má napriek vyššiemu veku ešte stále plný diár, pred kamerou naposledy stála v roku 2001 pri nakrúcaní talianskeho seriálu Bello delle donne.