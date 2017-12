Made 2 Mate sa vracia na scénu

28. nov 2003 o 9:52 TASR

Bratislava 28. novembra (TASR) - Skupina Made 2 Mate (M2M), ktorá v časoch svojho vzniku pred 10 rokmi spôsobila svojou netypicky slovenskou tvorbou rozruch na domácej hudobnej scéne, sa vracia na koncertné pódiá a do štúdia.

Kapela vznikla v roku 1993 a na konte má 5 albumov s debutom Part I. Rozpadla sa v roku 1998 a po vlaňajšom úspešnom vystúpení v bratislavskej Vodnej veži sa hudobníci rozhodli, že to znovu spolu skúsia. "Mám z toho super pocit, že sme sa znovu s M2M dali dokopy. Myšlienka vznikla asi pred rokom a pol. Vtedy to na nás tak prišlo, že poďme ďalej a uvidíme, a tak sme začali cvičiť," hovorí speváčka skupiny Katka Korcek, ktorá má momentálne plné ruky hudobnej práce. Okrem "jamovania" so zostavou M2M totiž pripravuje aj album s vlastnou skupinou Lady Kazoo a podieľala sa aj na najnovšom projekte Wedding Bandu - Na československom žúre. Jeho producentom je Martin Gašpar, ktorý by sa mal podpísať aj pod nový M2M naplánovaný na začiatok budúceho roku.

"Hráme s M2M aj na Silvestra na Hlavnom námestí a rozhodli sme sa, že nahráme aj novú platňu. Teraz nás čakajú vianočné koncerty a po Novom roku začneme rozmýšľať, čo a ako," doplnila speváčka, ktorá neustále "pendluje" medzi Amerikou a Slovenskom. Jej rodičia tam totiž emigrovali, keď mala Katka dva roky. V roku 1990 sa vrátila ako lektorka angličtiny, no neskôr ju hudba uchvátila natoľko, že sa venuje už len spevu.

Pôvodná zostava M2M sa až na saxofonistu Ivana Béreša, ktorý už siedmy rok pôsobí v New Yorku nezmenila - gitarista a spevák Rado Orth známy skôr ako Vrabec, Martin Gašpar (basa), Robo Rist (bicie), Martin Wittgruber (klávesy), Marcel Benko (perkusie), Ľubor Priehradník (trúbka a klávesy).

