Hugh Grant: Oženiť sa chcem iba vtedy, keď som podnapitý alebo sa veľmi nudím

28. nov 2003 o 12:48 TASR

Hamburg/Londýn 28. novembra (TASR) - Britská filmová hviezda Hugh Grant sa vyžíva pri nakrúcaní filmových sexuálnych scén, aj keď priznáva, že by tomu tak nemalo byť.

Podľa vlastných slov pre nemeckú mutáciu magazínu Gala osobne považoval chúlostivé scény vždy za veľmi vzrušujúce, aj keď klasická odpoveď na otázku, aké to bolo pri nakrúcaní s atraktívnou partnerkou, znie: Vôbec nie sexy, pretože bolo okolo tak mnoho technikov.

Hugh Grant má k svojej profesii dištancovaný vzťah. "Nepoznám nikoho, komu by toto povolanie prinášalo radosť, v ktorú dúfal kedysi ako tínedžer. Vyžaduje primnoho, priveľa zranení, stresu a odmietania. Ak si hodnotený ako herec, bolí to, pretože si sám produktom. To môže byť veľmi strašné a brutálne," tvrdí herec, ktorý sa zaskvel v komédiách Štyri svadby a jeden pohreb, Notting Hill, či Denník Bridget Jonesovej.

Po rozchode s Liz Hurleyovou Grant opakovane hovoril, že nemá partnerku. Podľa oficiálne nepotvrdených mediálnych informácií však už tri roky udržiava viac ako priateľstvo s poľskou spolupracovníčkou OSN Kasiou Komorowiczovou. Oženiť sa vraj chce iba vtedy, keď má pod čapicou, alebo sa mimoriadne nudí.