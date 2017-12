Obnovenú premiéru Sladkého života na MFF osobne uviedla Anita Ekbergová

29. nov 2003 o 22:34 TASR

Bratislava 29. novembra (TASR) Hviezda strieborného plátna Anita Ekbergová dnes pútala pozornosť v bratislavskom Auparku, kde prišla osobne uviesť obnovenú premiéru Felliniho Sladkého života ako hlavný hosť 5. Medzinárodného filmového festivalu Bratislava.

Na slávnostnom uvedení filmu hneď publiku prezradila niekoľko podrobností z nakrúcania legendárnej snímky. "Keď budete sledovať scénu, ako sa kúpem vo Fontáne di Trevi, spomeňte si na to, že sme to nakrúcali celý týždeň v januári a voda bola o to ľadovejšia, že do fontány pritekala z hôr," odporučila divákom. Prezradila tiež, že Marcellovi Mastroiannimu sa do fontány vôbec nechcelo ísť: "Pod nohavicami mal rybárske čižmy a každý večer sa pred nakrúcaním posmelil fľašou vodky." Nakoniec sa však vraj v ľadovej fontáne vykúpal bez čižiem po tom, čo sa pošmykol. Herečke, ktorá prišla do Bratislavy s chrípkou a antibiotikami, zrejme zima neprekážala ani teraz, pretože do Palace Cinemas dorazila v čiernych šľapkách s podpätkami v štýle Sladkého života. Od postavy, ktorú zahrala vo filme, ju odlišoval iba vek.

Legendárny Sladký život, ktorý získal v roku 1960 Zlatú palmu na MFF v Cannes, sa znovu dostáva do kín ako pocta významnému talianskemu režisérovi, od ktorého smrti v októbri uplynulo 10 rokov. Podľa Ekbergovej závratný úspech snímky, kritizujúcej morálku rímskej smotánky, pred 40 rokmi nikto nečakal. "Na premiére ľudia Fellinimu pľuli do tváre, ešte šťastie, že som nestála blízko neho," hovorí herečka, ktorá už dnes do kina nechodieva. Sladký život, ktorý vyvolal veľký škandál a postavil sa proti nemu aj Vatikán, sa jej oproti súčasným filmom zdá panenský. "Dnes nemáme ani dosť dobrých scenáristov, vo filmoch je priveľa násilia, nahoty, erotiky a primálo romantiky," konštatovala hviezda, ktorá sa aj dnes správa ako jej hrdinka z La dolce vita. Stále nosí dlhé blond vlasy, ktoré si udržiava aj preto, že tento symbol ženskosti muži milujú.

Dnes 72-ročná herečka, ktorá má na konte viac ako 70 filmov a mnoho slávnych milovníkov zo strieborného plátna, tvrdí, že bol do nej zamilovaný aj sám Fellini. Ona však jeho cit neopätovala, pretože v tom čase mala veľkú lásku, ktorá už dnes nežije. "Možno o tom neviete, ale ja som stále vydatá, no môj manžel zmizol bez stopy v roku 1970," tvrdí filmová diva. Hoci Ekbergová vyzerá, že pre ňu posledná klapka Sladkého života dodnes nepadla, pred novinármi zdôraznila, že film ani Fellini z nej neurobil hviezdu. "Od momentu, čo som ako 19-ročná opustila Švédsko, až po nakrúcanie Sladkého života, som v Californii natočila asi 44 filmov," podotkla.

Ekbergovej, ktorá je na Slovensku po druhý raz, sa tu tentokrát páči. "Keď som tu bola naposledy - 12. mája 1965 - mala som z tejto krajiny veľmi veľmi smutný pocit," tvrdí herečka, ktorá si na prvú návštevu Slovenska odskočila z nakrúcania vo Viedni. Starý cadillac pritom musela viesť sama, lebo jej šofér si zabudol pas a ostal na hraniciach. "Vidím však, že podmienky sa tu veľmi zmenili, a to ma teší," dodala. Možnosť spoznať slovenskú metropolu bude mať ešte počas dvoch nasledujúcich dní, kedy ju čaká obed na Kamzíku, výprava po obchodoch a pondelok pred odletom i obed s prezidentom MFF Bratislava Milanom Kňažkom, ktorý má podľa nej veľmi príjemný hlas.