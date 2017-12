Barbara Haščáková o obnovení dua MC Erik & Barbara neuvažuje

29. nov 2003 o 22:37 TASR

Bratislava 29. novembra (TASR) - Spoza oceánu do vlasti takmer rovno na javisko pricestovala speváčka Barbara Haščáková, ktorá dnes večer vystúpila na charitatívnom koncerte Slovenskej humanitnej rady (SHR) Benefícium 2003 v bratislavskej Redute.

Z USA, kde už štyri roky striedavo žije na Floride a v New Yorku, však Barbara neprišla naprázdno - zo sebou priniesla aj svoje prvé "americké" cédečko Secrets of Happiness, z ktorého piesne zaspieva aj na viacerých predvianočných koncertoch na Slovensku. "Celý album som robila sama - zložila som hudbu, napísala väčšinu textov, nahrala nástroje a vydala som ho vo vlastnej spoločnosti. Zatiaľ," vymenúva speváčka svoje čerstvé profesionálne aktivity, kvôli ktorým bude kratší aj jej súčasný pobyt vo vlasti. Na Slovensku strávi Barbara s rodinou Vianoce a Silvestra, do Ameriky sa vráti už v polovici januára, aby pokračovala v budovaní medzinárodnej kariéry.

"Dostala som viacero veľmi dobrých ponúk, napríklad aj od spoločnosti, ktorá propaguje Justina Timberlakea, alebo Puffa Diddyho. Ozval sa mi tiež jeden kanadský producent, ktorý by chcel so mnou nahrať album, takže sa musím rozhodnúť. Doteraz som si stále radšej ponechávala nezávislosť," prezradila bývalá slovenská tínejdžerská hviezda, ktorej najnovšie piesne vraj už bodujú aj v amerických hitparádach.

S bývalým kolegom Erikom Arestom z úspešného dua MC Erika&Barbara sa speváčka v posledných rokoch nekontaktuje a neuvažuje ani o obnovení skupiny, ktorá na domácej hudobnej scéne bodovala v druhej polovici 90. rokov. Aj keď jej v USA chýba okrem rodiny a priateľov napríklad aj slovenský chlieb, a dokonca aj "slovenské" čínske reštaurácie, svoju profesionálnu budúcnosť momentálne vidí práve tam. Po štvorročnom pobyte v USA už dokonca začala premýšľať v angličtine, takže najmä prvé dni na Slovensku pociťuje problémy pri hľadaní správnych výrazov v slovenčine.

O svojom súkromí 23-ročná Barbara odmieta hovoriť, s úsmevom na tvári však priznáva, že je šťastná.

aj mh