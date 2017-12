Timkovi počas vyhlasovania výsledkov Slávik 2003 tŕpli nohy

Bratislava 30. novembra (TASR) - So "striebrom" odchádzala v sobotu večer skupina No Name z tohtoročného vyhlasovania ankety Slávik 2003.

30. nov 2003 o 16:35 TASR

Chlapcov, ktorí obhájili umiestnenie z minulého roka, prišiel podporiť aj krstný otec ich najnovšieho albumu Karol Kučera s manželkou. "Krstný sa stará," smial sa líder kapely Igor Timko, ktorý bol do istej miery zo zisku druhého miesta prekvapený. "Pravda je naozaj taká, že posledných 12 mesiacov sme bojovali za slovenskú muziku v Čechách a Horkýže slíže to tu pekne ďroztočiliď. Gratulujem im, nech vitajú v prvej trojke," povedal Timko. Svojich fanúšikov si košická skupina, tešiaca sa veľkej popularite aj v susedných Čechách, môže len pochvaľovať. Timko však priznal, že mu tohto roku počas vyhlasovania výsledkov tŕpli nohy a bolela ho hlava. "Neviem čím to je. Možno vypätím. Možno tým, že sme dookola počúvali, kto čo vyhrá. Sme spokojní, viacej sme nemohli chcieť. Možno na budúci rok, uvidíme," konštatoval s úsmevom spevák skupiny a netajil sa tým, že mnohí ľudia práve ich tipovali za tohtoročných víťazov. "Keby som prijal zlatého Slávika, tak určite nie tento rok. V iných krajinách možno takú kapelu ako Elán nemajú. Elán je legenda a do istej miery je pre každú inú kapelu hnacím motorom, aby ju chceli poraziť," dodal. Upozornenie: Domáca redakcia TASR ponúka k správe zvukový záznam.