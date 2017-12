Miroslav Žbirka zažil na Slávikoch malý šok

Živé hranie skupín a spevákov bolo asi najväčším spestrením piateho ročníka ankety Slávik 2003. Jeden a pol hodinovú šou otvorila piesňou Naoko spím prešovská skupina ...

1. dec 2003 o 11:00 PETER BÁLIK

Zlatá Misha.FOTO SME - PAVOL MAJER

„Kamaráti mi hovorili, že moja basa trochu drnčala, ale inak bolo všetko v pohode," hovorí Peter Kuko Hrivňák z nitrianskej kapely Horkýže slíže. Populárne slíže skončili v kategórii skupina roka na treťom mieste. „Znamená to, že nás už počúvajú aj deti našich kamarátov," dodal Kuko.

V kategórii speváčka roka sa v prvej trojke po prvýkrát neumiestnila Marika Gombitová. „Mrzí ma to, ale verím, že sa tam vráti. Na vlastné oči som videl, že jej to stále ide," povedal Meky Žbirka, ktorý naposledy s Gombitovou naspieval hit Nespáľme to krásne v nás.

Objavom roka sa stali rockoví Desmod. Minulorý rok nefigurovali medzi päťdesiatimi najlepšími kapelami, teraz obsadili šiestu priečku. Skokanom roka je Andy Ďurica, ktorý minulý rok skončil na päťdesiatom mieste a teraz poskočil na siedmu priečku. „Ešte stále tomu nemôžem uveriť. Keď mi v zákulisí povedali, že som preskočil toľko miest, stratil som reč."

Najpočúvanejšou slovenskou pesničkou sa stala Kým stúpa dym od IMT Smile. Táto pieseň odznela v slovenskom éteri 5210-krát.

Malý šok zažil Miroslav Žbirka. Druhé miesto pre slovenského hudobníka, žijúceho v Prahe ocenili jeho mladé obdivovateľky v sále bratislavského Istropolisu transparentom, zloženým z písmen jeho mena. „Najprv som si myslel, že niekto si robí vtipy," hovorí Miroslav Žbirka, ktorému sa takto vybavili staré časy, keď v osemdesiatych rokoch na federálnom Zlatom Slávikovi porazil dovtedy neporaziteľného Karla Gotta. „Sú to pekné spomienky, ale boli to stresové časy. Dnes si to viem viac užiť."

Najväčším potleskom diváci ocenili vystúpenie ôsmich rôznorodých spevákov pod hlavičkou G8. Igor Timko, Peter Kuko Hrivňák, Mário Kuly Kollár, Miko Hladký, Vratko Rohoň, Rasťo Kopina, Robo Papp a Martin Máček so skupinou Babylon vzdali hold nebohému spevákovi Dodovi Dubánovi coververziou jeho hitu Vráť trochu lásky medzi nás. „Doda som nevnímal ako osobnosť, skôr ako priateľa, s ktorým sa dalo vždy porozprávať. Naposledy som ho videl týždeň pred smrťou," povedal Vratko Rohoň z Ine Kafe.

Pozornosť médií priťahoval aj člen skupiny Elán Ján Baláž, ktorého popularita teší, ale anketa podľa neho nemá pre tvorbu Elánu veľký význam. „Prvého Slávika si pamätám. Bolo to v roku 1984. Odvtedy sme ich dostali veľa, ale spočítaných ich nemám," snažil sa rozpamätať gitarista, ktorý na otázku SME, či ho stále prekvapuje, ak Elán vyhráva odpovedal: „Mňa skôr prekvapuje, čo píše o Eláne denník SME."

O víťazoch ankety rozhodli ľudia hlasovacími lístkami alebo formou SMS hlasovania.

Misha: Som rada, že ma ocenili kritici a poslucháči

Najväčším prekvapením tohtoročných Slávikov bola MISHA, ktorá obsadila prvé miesto v kategórii speváčka roka.

Tento rok ste zvíťazili aj na Aureloch a teraz aj na Slávikovi. Nie je to na vás priveľa?

„Samozrejme, je toho veľa, človeka až mrazí, či si to vôbec zaslúži. Snažím sa na to nemyslieť a tešiť sa. Je to úžasné, ak vás ocenia kritici a aj poslucháči."

Pri preberaní ceny ste vymenovali celú vašu skupinu a všetkých, ktorí vám pomáhali. Sú pre vás takí podstatní?

„Veľmi. Moja skupina spôsobuje, že mám z hudby naozajstnú radosť. Hrať R&B vôbec nie je ľahké, nie je to iba hudba, ktorá vzniká niekde v štúdiu za počítačom. Z cien sa tiež veľmi teším, ale je to dôsledok toho, že mňa zaujíma hlavne hudba, ktorá chytí ľudí."

Komu by ste priali, aby získal Slávika?

„Myslím, že Janka (Jana Kirschner ­ pozn. red.) je skvelý človek a úprimne by som jej priala, aby vyhrala aj tento rok. Dnes spievala krásne a jej kapele to šlo."

Niektorí hudobníci si ocenenie dávajú pod posteľ, do suterénu alebo na stenu. Kam si ho dáte vy?

„V poslednom čase je toho veľa. Pred tromi dňami som dostala platinovú platňu so svojou fotkou, takže budem asi narcis, ak si ju dám na stenu. Nájdem si vo svojom byte také miesto, aby som sa na tie ceny nemusela stále pozerať. Urobím si poličku, kam si poukladám všetky sošky a pod ňou bude visieť obrovská čiernobiela fotka Milesa Davisa." (peb)

SLÁVIK 2003

Skupina roka

1. Elán (29 811 hlasov)

2. No Name

3. Horkýže slíže

Speváčka roka

1. Misha (21 120 hlasov)

2. Jana Kirschner

3. Jadranka

Spevák roka

1. Richard Müller (17 506 hlasov)

2. Miroslav Žbirka

3. Jožo Ráž

Platinový slávik

Elán

Objav roka

Desmod

Skokan roka

Andy Ďurica

Rádioslávik

IMT Smile - Kým stúpa dym