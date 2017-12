Slávici: Misha, Müller a Elán

„Stále ešte lietame, ďakujeme," povedal gitarista Elánu Ján Baláž na vyhlásení výsledkov piateho ročníka ankety o najobľúbenejších interpretov slovenskej populárnej hudby v bratislavskom Istropolise. Elán získal v sobotu večer ako jediný dve sošky ­ ...

1. dec 2003 o 8:30

„Stále ešte lietame, ďakujeme," povedal gitarista Elánu Ján Baláž na vyhlásení výsledkov piateho ročníka ankety o najobľúbenejších interpretov slovenskej populárnej hudby v bratislavskom Istropolise. Elán získal v sobotu večer ako jediný dve sošky ­ zlatého Slávika pre skupinu roka a platinového Slávika pre interpreta s najvyšším počtom bodov bez ohľadu na kategóriu.

Prvýkrát sa na Slávikoch hralo a spievalo naživo. Mnohí hudobníci to ocenili, vrátane Jany Kirschner. „Som rada, že tam naša skupina bude hrať. Už by to bolo od nás neslušné, ak by sme tam neprišli," povedala štvornásobná držiteľka zlatého Slávika pred galavečerom.

Prvé miesto v kategórii speváčka roka však Kirschner musela prenechať novšej hviezde Mishi. „Je toho za posledný rok veľa," povedala pre SME Misha, ktorá získala už aj tohtoročnú cenu Aurel.

Prvýkrát sa zlatým Slávikom stal Richard Müller, ktorý sa ospravedlnil pre chorobu. Po cenu si neprišiel ani Jožo Ráž, ktorý vraj dovolenkuje na ostrove v Atlantickom oceáne. (peb)