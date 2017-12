Nový český film Nuda v Brne sa hlási k odkazu Novej vlny

Bratislava 1. decembra (TASR) V slovenskej premiére uviedli počas víkendu organizátori 5. ročníka MFF Bratislava filmový debut známeho českého režiséra ...

1. dec 2003 o 15:23 TASR

Bratislava 1. decembra (TASR) V slovenskej premiére uviedli počas víkendu organizátori 5. ročníka MFF Bratislava filmový debut známeho českého režiséra Vladimíra Morávka Nuda v Brne. Snímka, rozohrávajúca príbeh dvoch bratov, z ktorých jeden cestuje do Brna na prvé životné rande, sa uchádza o priazeň jury v sekcii Medzinárodnej súťaži prvých a druhých hraných filmov.

Podľa slov V. Morávka sa jeho film vedome hlási k odkazu českej Novej vlny, a to nielen čiernobielou realizáciou, ale aj asociatívnosťou a náladou. Keďže ide o jeho filmový debut, nesiahol po klasických filmových "prikázaniach", zaujímala ho skôr autenticita prostredia, zážitkov a esencia nešikovnosti, pretavená do konania hlavných postáv. Neustále prekvapenia a nápady, ktoré vo filme dominujú, ho menia na zvláštnu pseudodokumentárnu tragikomickú grotesku. Autentickosť malého mesta podporujú aj civilné herecké prejavy v podaní hercov Klicperovho divadla v Hradci Králové, kde Morávek v súčasnosti pôsobí ako umelecký riaditeľ. "Všetci herci sú talentovaní, no nikto ich nepozná po mene. Chcel som, aby o desať rokov, keď z našich predstavení nezostane nič, zostal aspoň tento film," povedal na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave Morávek. Z hercov, ktorí vo filme hrajú, treba spomenúť najmä Kateřinu Holanovú, Martina Pechláta, Jana Budařa a Miroslava Donutila. Na scenári pracoval Morávek spolu s Janom Budařom približne tri roky, pričom počas prvého natáčacieho dňa z neho čítali aj na tohtoročnej Filmovej škole v Uherskom Hradišti. Napriek svojmu divadelnému zázemiu a povinnostiam Morávek nehodlá filmový svet opustiť nadlho. Ako prezradil, v zásuvke má pripravený nový scenár, ktorý rovnako ako Nudu v Brne písal s Budařom. Pracovne ho zatiaľ nazvali Hrubeš a Mareš sú kamaráti do dažďa a na Nudu v Brne nadväzuje iba tragikomikou a satirickým pohľadom na svet.

Slovenskí diváci budú môcť Nudu v Brne vidieť ako úvodný film festivalu Febio fest, alebo v distribúcii Asociácie slovenských filmových klubov.