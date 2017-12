Dorota Nvotová získala Zlatého Alexandra za film Děvčátko

Bratislava 1. decembra (TASR) - Zlatého Alexandra za hlavnú ženskú úlohu v snímke Děvčátko si počas víkendu zo 44. ročníka Medzinárodného filmového festivalu ...

Bratislava 1. decembra (TASR) - Zlatého Alexandra za hlavnú ženskú úlohu v snímke Děvčátko si počas víkendu zo 44. ročníka Medzinárodného filmového festivalu v gréckom Solúne odniesla slovenská herečka, hudobníčka a moderátorka Dorota Nvotová.

"Mám z toho úžasný pocit. Vôbec som to nečakala a na galavečer som si neobliekla ani slávnostné šaty, myslela som si, že tam niekde vzadu postojím. Keď nás ale usadili do druhého radu, tak som začala mať tušenie, a potom sa ma organizátori spýtali, či viem po anglicky. To som si už povedala ďfíhaď, a potom to prišlo, bol to úplný šok," s nadšením v hlase tvrdí Dorota, ktorá si vo filme zahrala 17-ročnú Emu hľadajúcu samu seba. Z ocenenia sa teší najmä vzhľadom na hviezdne zloženie poroty. "Sú to vplyvní ľudia, ktorí fungujú aj napríklad v Cannes, majú meno a figurujú aj vo filmových učebniciach, a to je pre mňa to najpodstatnejšie," dodáva Dorota, ktorá pochádza z umeleckej rodiny. Členmi poroty na čele s ruskou herečkou Tamilou Koulievovou boli americký režisér Otar Iosseliani, švajčiarsky režisér Jean-Fran‡ois Amiguet, čínsky Wang Siao-šuaj, iránsky Jafar Panahi, anglický filmograf Walter Lassally a egyptský filmový kritik Samir Farid.

Cenu za najlepší mužský herecký výkon, si odniesol aj Mário Kubas, ktorý sa vo filme predstavil v úlohe Eminho priateľa Karla. Vo filmovom debute českého režiséra Benjamina Tučeka si zahrala aj slovenská herečka Jana Hubinská, ktorá za postavu Eminej mamy získala Českého leva. Hereckú zostavu okrem iných doplnil aj Ondřej Vetchý.

Film Děvčátko mal svetovú premiéru práve pred rokom 1. decembra 2002 na Medzinárodnom filmovom festivale Bratislava. Snímka sa doposiaľ zúčastnila viacerých medzinárodných festivalov napríklad v Českej republike, Taiwane, Stuttgarte, Gente, na Jáve, Rotterdame, či San Franciscu, kde získal čestné uznanie za najlepší debut. Ide o prvý film v strednej Európe nakrútený technológiou HDTV CineAlta, čo je najmodernejší a najvyspelejší formát digitálneho obrazového záznamu.

