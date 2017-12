Aki Kaurismäki & Co. sa predstavia klipmi

Na 5. Medzinárodnom filmovom festivale Bratislava dnes pokračuje sekcia Focus: Hudba a film - Videoklipy od Lyncha po Šulíka, prezentujúca videoklipy v réžii známych filmových režisérov druhým pásmom nazvaným Kaurismäki & Co.

2. dec 2003 o 10:00

Speváčka Björk v jednom z klipov režiséra Michela Gondryho, ktorého miniprofil spoločne s profilom Spika Jonza bude na festivale v stredu.

Názov mu dali štyri krátke filmy Aki Kaurismäkiho, ktoré nakrútil na 35 mm formát k piesňam Those Were The Days, Thru The Wire a These Boots z prvého albumu dnes už slávnej fínskej kapely Leningrad Cowboys s názvom We Cum from Brooklyn. Dopĺňa ich Kaurismäkiho vízia, ako by mohol vyzerať film Rocky VI. Počas večera budú uvedené videoklipy Petra Zelenku, Martina Scorseseho, Spikea Leeho, Johna Landisa a ďalších známych režisérov.

Na festival do Bratislavy prišiel aj David Ondříček, ktorý má v sekcii dva klipy. Prvým je Hlavou dolĚ - pesnička z tretieho albumu kapely Priessnitz Hexe (1994) a druhým je Sladké je žít pre pražskú skupinu MIG 21. „Tento klip som robil ako taký predfilm k filmu Jedna ruka netleská, ktorý vtedy ešte neexistoval," povedal David Ondříček pre SME. „Mali sme však už scenár a vedel som, že film bude začínať tým, ako Jirku Macháčka púšťajú z väzenia a tak sme urobili klip o tom, ako sa Jirka, teda vlastne Standa, ktorého hrá, do väzenia dostáva. A pretože je to človek, ktorý má veľkú predstavivosť a vidí veci lepšie než sú, zažíva tam zvláštne predstavy. Tie sme pôvodne chceli dať do filmu, ale nakoniec sme od toho upustili. (mu)