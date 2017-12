Jack Nicholson by si to rád rozdal s Britney Spearsovou

Londýn 2. decembra (TASR) - Jack Nicholson prezradil, že by veľmi rád šiel do postele s Britney Spearsovou, no na sex je vraj už pristarý.

3. dec 2003 o 10:30 TASR

Písmo: A - | A + 0 Starnúca hollywoodska hviezda priznáva, že zašantiť si s 22-ročnou sexi speváčkou by bola nielen fantastická, ale priamo život pozmeňujúca skúsenosť. Avšak vo veku 66 rokov sa už cíti príliš starý na to, aby zvádzal mladé krásky. Za svojej úspešnej kariéry, ktorú okrem hereckej virtuozity sprevádzalo aj jeho povestné sukničkárstvo, sa Nicholsonovi podľa vlastných slov podarilo dostať do postele viac než 2000 žien. "Niektoré som zviedol aj s ich matkami. Nebudem tvrdiť, že som väčšinu svojho života nebol gauner," povedal herec pre britský bulvárny denník The Sun. "Ale teraz už na to nemám energiu. Dnes už ten tanec nezvládam," dodal nostalgicky. Držiteľ Oscara a mnohých prestížnych filmových ocenení prezradil, že nedávno dokonca odmietol jednu mladú ženu, a radšej trávi čas doma alebo so svojimi troma deťmi. Na záver sa priznal, že sa bojí smrti.