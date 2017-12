Dara Rolins sa potešila tretej priečke v ankete Grand Prix Radio

3. dec 2003 o 9:18 TASR

Bratislava 3. decembra (TASR) - Viacerí poslucháči, ktorí sa v pondelok večer pokúšali nájsť na svojom rádiu inú hudobnú produkciu, boli v mnohých prípadoch naozaj neúspešní.

Súkromné slovenského rozhlasové stanice sa totiž spojili v projekte Grand Prix Radio a priamy prenos zo slávnostného galavečera spojeného s odovzdávaním cien víťazom ankety znel naraz do éteru celkovo z 11 rádií.

V štúdiu 5 Slovenského rozhlasu sa v rámci programu naživo predstavili nováčikovia z Prievidze Daddy Long Leg, víťazka aktuálneho ročníka speváckej súťaže Coca-Cola Pop Star Zuzana Smatanová, sólovo i vo vzájomných duetách sa prestriedali Helicó s Darou Rolins a Robom Pappom a nechýbal ani Piatok podvečer skupiny HEX.

Víťazmi jednotlivých kategórií sa stali Richard Müller, Misha, IMT Smile, objavom roka spomínaný Helicó, najhranejšou skladbou roka Naoko spím formácie Peha a absolútnym víťazom - teda najrotovanejším interpretom v zúčastnených rádiách skupina Elán. Misha bola tradične prekvapená, veľmi sa tešila a vyzdvihla dobrý úmysel rádií. Ivan Tásler s ňou vo svojej "ďakovačke" len súhlasil. Na druhom a treťom mieste sa v jednotlivých kategóriách tento rok umiestnili spomedzi skupín No Name a Elán, zo spevákov Miroslav Žbirka a Ivan Tásler a zo speváčok Jana Kirschner a Dara Rolins.

Práve posledná zo spomínaných sa o svojom umiestnení dozvedela až po "funuse", a tak na otázku, ako hodnotí svoje tretie miesto, spontánne vyhŕkla: "Ja som bola tretia? To je úžasné, ďakujem. Potešilo ma to. Ja som sa na to dvakrát pýtala v zákulisí, lebo som sa chcela poslucháčom poďakovať za... A potom som si povedala, že sakra, čo keď budem, čo ja viem, predposledná a budem trápna, keď budem ďakovať za pekné miesto."

Ivan Tásler sa v reakcii na prvé miesto IMT Smile v náznakoch dokonca posťažoval na "informačný šum" medzi ním a ďalším členom kapely - bratom Mirom. "Mňa to celkom prekvapilo. S určitosťou som sa to dozvedel až dnes, keďže sa niekedy informácie medzi mnou a mojím bratom ku mne nedostanú, ale na to som zvyknutý. Vydali sme síce platňu, ale nemyslím si, že sme tento rok rozbehli v najväčšom tempe, ako vieme. Skôr možno na budúci rok, keď chystáme šnúru, ale o to prekvapivejšia tá cena bola."

