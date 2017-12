Ray Charles sa zotavuje z operácie a plánuje už ďalšie koncerty

Los Angeles 3. decembra (TASR) - Nevidomá legenda svetovej bluesovej scény Ray Charles (73) sa týždeň po operácii v bedrovej oblasti zotavuje z náročného ...

3. dec 2003 o 13:53 TASR

Los Angeles 3. decembra (TASR) - Nevidomá legenda svetovej bluesovej scény Ray Charles (73) sa týždeň po operácii v bedrovej oblasti zotavuje z náročného chirurgického zákroku a zároveň už plánuje koncertné vystúpenia na nadchádzajúce mesiace.

Koncerty, ktoré bol spevák v lete nútený odriecť práve kvôli bolestiam bedrových kĺbov, by chcel zrealizovať od marca 2004.

"Cítim sa vynikajúco a ďakujem Pánu Bohu za to, že všetko takto dopadlo," vyhlásil spevák, ktorý sa priznal, že sa už nevie dočkať opätovného cestovania za poslucháčmi.

Pre Raya Charlesa boli problémy uplynulého obdobia prvou podobnou skúsenosťou počas jeho viac ako polstoročnej umeleckej dráhy, pretože doteraz ešte nikdy nebol nútený odriecť šnúru koncertov v USA kvôli zdravotnému stavu. Umelec, ktorý začiatkom roka oslávil 10.000.-vystúpenie na koncertnej scéne, má v repertoári množstvo svetoznámych melódií, vrátane megahitov Georgia On My Mind alebo I Canďt Stop Loving You.