Divácky najúspešnejším filmom piateho dňa MFF je Hore bez

Bratislava 3. decembra (TASR) Divácky najúspešnejším filmom piateho dňa Medzinárodného filmového festivalu Bratislava sa stala milá britská ženská verzia ...

3. dec 2003 o 15:07 TASR

Bratislava 3. decembra (TASR) Divácky najúspešnejším filmom piateho dňa Medzinárodného filmového festivalu Bratislava sa stala milá britská ženská verzia filmu Do naha! s výrečným názvom Hore bez, ktorá by sa do slovenských kín mala dostať v marci budúceho roku.

Predpremiéru skutočného príbehu skupiny vidieckych žien stredného veku, ktoré sa rozhodli zozbierať peniaze na charitu vydaním kalendára s vlastnými aktami, si v utorok večer pozrelo 467 divákov. Režisér Nigel Cole, ktorý tu reflektuje vzťah k prezentácii tela v spoločnosti posadnutej kultom mladosti, podnietil k vynikajúcim výkonom herečky Helen Mirrenovú, Julie Waltersovú, či Annette Crosbieovú. Úspešná bola i nočná premiéra takmer trojhodinovej snímky Dogville Larsa von Triera v hlavnej úlohe s Nicole Kidmanovou s 398 divákmi. Spolu 245 divákov má na konte súťažný belgicko-holandský film Dievča.

Kinosály Palace Cinemas v Auparku v utorok navštívilo 2946 divákov, pričom v kine Orange IMAX v novej sekcii Veľkoformátový film vedie americký Everest s 529 divákmi. Celkovo od piatkového otvorenia festivalu prešlo jeho bránami vyše 14 tisíc hostí, pričom dodnes sa v nich premietlo 186 celovečerných i krátkych filmov.

Organizátori zároveň upozorňujú, že na obľúbené podujatie Papučová noc, ktorej bude patriť piatková noc, si záujemcovia môžu už teraz zarezervovať a kúpiť lístky do ôsmej hodiny v piatok. Papučová noc ponúkne v dvoch kinosálach tri najúspešnejšie filmy festivalu, ktoré hlasovaním vyberú samotní diváci.