Chantal Poullainová pôjde pred súd

3. dec 2003 o 18:50 SITA

BRATISLAVA 3. decembra (SITA) - Francúzska herečka žijúca v Čechách Chantal Poullainová zrejme predstúpi pred súd. Bude sa zodpovedať z toho, že v lete na kruhovom objazde pri Olomouci vážne zranila dvoch ľudí. Policajti ukončili vyšetrovanie celého prípadu a navrhli štátnemu zástupcovi, aby herečku poslal na lavicu obžalovaných. "Spis sme odovzdali štátnemu zastupiteľstvu s návrhom na podanie obžaloby," potvrdila hovorkyňa olomouckej polície Jitka Dolejšová.

Podľa policajtov nehodu zavinila Poullainová, keď na objazd vošla oveľa vyššou rýchlosťou, ako je povolené, a z boku narazila do druhého auta. 22-ročnému mladíkovi náraz poškodil panvu a jeho o rok mladšia priateľka mala natrhnutú pečeň, polámané rebrá a prebodnuté pľúca. Poullainová, ktorá mala v krvi 0,3 promile alkoholu ponúkla zraneným odškodnenie, no ani po niekoľkých mesiacoch sa nedohodli. Jej právny zástupca uviedol, že mladí ľudia žiadali oveľa vyššie odškodné, na akom sa pôvodne dohodli. Poškodení však tvrdia, že Poullainová im ponúkla po 150 000 ČK a chcela, aby nedali polícii k dispozícii zdravotnú dokumentáciu, čo by bolo potom hodnotené len ako priestupok.