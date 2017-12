Prominentný režisér Spike Lee kritizuje texty raperov

3. dec 2003 o 20:11 TASR

New York 3. decembra (TASR) - Špičkový americký filmový režisér Spike Lee, ktorý patrí k najznámejším umelcom tmavej pleti vôbec, podrobil texty raperov ostrej kritike.

"Mám pocit, že pokrok Afro-Američanov sa dá posúdiť podľa ich hudby. Všeličo na tzv. gangsterskom rape nie je dobré, ide o skutočne nebezpečné produkcie," vyhlásil režisér podľa amerických médií v rámci univerzitnej prednášky.

Veci, ktoré stavajú černochov do negatívneho svetla, by sa nemali podporovať. Kedysi sa vzdelanie, používanie správnej gramatiky a dobré známky považovali za synonymá belošskej populácie, pre moju generáciu to však boli ešte pozitívne ciele. Nikomu sa nevysmievalo okolie iba preto, že použil gramaticky správne tvary anglického jazyka, zdôraznil Spike Lee.

Filmografia rodáka z Atlanty v štáte Georgia, ktorý však neodmysliteľne patrí k New Yorku a tamojšiemu klubu NBA New York Knicks, obsahuje viacero pozoruhodných prác, vrátane diel ako Do The Right Thing, MoďBetter Blues, Malcolm X, Clockers, He Got Game, Summer of Sam alebo The 25th Hour.