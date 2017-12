Film Good Bye Lenin! získal najviac divákov počas 6. dňa MFF Bratislava

4. dec 2003 o 15:31 TASR

Bratislava 4. decembra (TASR) Téma komunizmu neprestáva byť zaujímavá pre filmových tvorcov, ani divákov. Tragikomický film Wolfganga Beckera Good Bye, Lenin!, ktorý evokuje atmosféru bývalej NDR, bol najnavštevovanejším počas šiesteho dňa Medzinárodného filmového festivalu (MFF) Bratislava.

Až 470 divákov si v stredu večer pozrelo príbeh z čias pádu Berlínskeho múru, kedy po srdcovom záchvate upadne do kómy Alexova matka a zobudí sa až po nástupe kapitalizmu. V záujme zachovania jej zdravia donúti syn celé okolie predstierať, že sa nič nezmenilo. Film, pripomínajúci Hřebejkove Pelíšky, by sa mal do slovenských kín dostať koncom februára 2004.

Veľký záujem bol aj o príbeh naplno prežitých posledných mesiacov mladej umierajúcej matky Môj život bezo mňa zo sekcie Európsky film, ktorý video 346 divákov, 245 ľudí si pozrelo súťažný film sarajevského režiséra Pjera Žalicu Horí! o prípravách malebného bosnianskeho mestečka na príchod prezidenta Clintona.

Počas šiesteho festivalového dňa 3070 divákov navštívilo kinosály Palace Cinemas v Auparku, kde bolo premietnutých spolu 41 krátkych a celovečerných filmov. Od otvorenia festivalu prišlo do Auparku a kina Orange IMAX Bratislava vyše 17 000 hostí. Do dnešného dňa premietli 227 krátkych a celovečerných filmov a projekcií. Veľkou návštevnosťou sa zrejme bude pýšiť aj piatková premiéra debutu Zity Furkovej Jesenná (zato) silná láska, ktorý herečka a režisérka osobne uvedie. Tri najžiadanejšie festivalové filmy, ktoré hlasovaním vyberajú diváci, budú mať "repete" počas piatkovej Papučovej noci s pivom Zlatý Bažant. Vstupenka na tento nočný maratón stojí 199 Sk, pričom je v predaji do piatku 20.00 h.