Na zozname uchádzačov o ceny Grammy dominuje hiphop

4. dec 2003 o 21:35 TASR

Beverly Hills 4. decembra (TASR) - Hudobným rebríčkom tento rok dominoval hiphop, čo sa odrazilo aj na výbere nominácií na ceny Grammy, ktoré dnes oznámili v Beverly Hills. Najviac - šesť - ich dostali speváčka Beyonce Knowlesová, raper Jay-Z, hiphopové duo OutKast a Pharrell Williams z produkčnej dvojice The Neptunes.

Deväť interpretov bude mať možnosť zvíťaziť v piatich kategóriách - raper Eminem a jeho "učeň" 50 Cent, producent Chad Hugo (druhá polovica The Neptunes), speváčka Missy Elliott, rocková kapela Evanescence, Justin Timberlake, veterán Luther Vandross, bluegrassový hudobník Ricky Skaggs a zosnulý spevák a skladateľ Warren Zevon.

Beyonce a jej priateľ Jay-Z patria ku kandidátom na ceny pre nahrávku roka s ich úspešnou piesňou Crazy in Love. Jej súpermi sú Where is the Love? od Black Eyed Peas a Justina Timberlakea, Clocks od kapely Coldplay, Eminemova Oscarom ocenená skladba Lose Yourself z filmu 8 Mile a Hey Ya! od OutKast.

O cenu pre album roka sa pobijú Under Construction (Missy Elliott), Fallen (Evanescence), Speakerboxxx/The Love Below (OutKast), Justified (Timberlake) a Elephant (The White Stripes). Evanescence sa možno stanú aj najlepším nováčikom, čomu sa pokúsia zabrániť 50 Cent, popové duo Fountains of Wayne, R&B speváčka Heather Headleyová a jamajská reggae hviezda Sean Paul.

K interpretom so štyrmi nomináciami patria R&B speváčka Erykah Badu, country veterán Willie Nelson, dirigent Jose Serebrier a Jack White, spevák a gitarista The White Stripes, súrodeneckého dua z Detroitu.

Z nominácií na ocenenie za skladbu roka, ktoré patrí autorom, sa môžu tešiť Linda Perryová (Christina Aguilera - Beautiful), Richard Marx a Vandross (Luther Vandross - Dance With My Father), Avril Lavigne so skladateľskou skupinou The Matrix (Avril Lavigne - I'm With You), Jorge Calderon a Zevon (Warren Zevon - Keep Me in Your Heart) a napokon Jeff Bass, Eminem a Luis Resto (Lose Yourself).

Kandidátov na 46. výročné cien Grammy Awards na dnešnej tlačovej konferencii oznamovali medzi inými popové hviezdy ako Moby, Sarah McLachlanová a Dido. Slávnostné vyhlásenie víťazov v úctyhodných 105 kategóriách sa bude konať 8. februára 2004 v losangeleskom Staples Center.