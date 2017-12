Zomrel filmový režisér Carl Schenkel

5. dec 2003 o 11:34 TASR

Mníchov/Los Angeles 5. decembra (TASR) - Carl Schenkel, jeden z mála európskych filmových režisérov, ktorým sa dlhodobo podarilo etablovať v Hollywoode, už nie je medzi živými.

Rodák zo švajčiarskeho Bernu, ktorý sa však už pred rokmi usadil v USA, zomrel v pondelok v Los Angeles vo veku 55 rokov na zlyhanie srdcovej činnosti. S niekoľkodňovým oneskorením o tom v Mníchove informovala jeho priateľka.

Úspešný režisér sa v mladosti pripravoval na novinársku dráhu a tak už v 16 rokoch prispieval do denníkov, a to nielen krátkymi príbehmi a reportážami, ale príležitostne aj filmovými kritikami. Neskôr študoval sociológiu vo Frankfurte nad Mohanom a pracoval pre jednu z tlačových agentúr, aby sa uplatnil aj ako asistent istého grafika a neskôr fotografa. Po viacnásobnej účasti na realizácii reklamných filmov sa Schenkel stal asistentom uznávaného nemeckého režiséra Wolfganga Staudteho známeho medziiným spracovaním spoločensko-kritických tém v období, keď to veľmi nebolo v móde. Po roku 1976 pracoval Schenkel už v Mníchove ako asistent uznávaných režisérov Sergia Nicolaesca, Haralda Reinla a ďalších.

V roku 1981 nakrútil podľa vlastného scenára prvý vlastný celovečerný hraný film Kalt wie Eis, aby si filmárske remeslo naplno ozrejmil ako šéf druhého nahrávacieho štábu pri nakrúcaní filmov Dvaja supernosáni alebo Eso es, ktorý s Jeanom-Paulom Belmondom nakrútil francúzsky režisér Gerard Oury.

Po úspechu originálneho "výťahového" trileru Abwärts (1984) s Götzom Georgem v hlavnej úlohe angažovali Carla Schenkela producenti TV-seriálu spoločnosti HBO Hitchiker, ktorého epizódy mu priniesli ocenenie Best Director Cable Award.

Súčasťou bohatej filmografie zosnulého sú horor Čarodejka z Bay Coven (1987), dráma Zwei Frauen, za ktorú ho nominovali na Nemeckú filmovú cenu a kriminálny príbeh Quinnov prípad (1989) s Denzelom Washingtonom v hlavnej úlohe. Žáner mystery zastupuje v Schenkelovej tvorbe dielo Silueta smrti (1990) s Faye Dunawayovou. O rok neskôr nakrútil režisér "šachový" triler Ťah jazdcom s Christopherom Lambertom v hlavnej úlohe, v roku 1994 horor Exquisite Tenderness. V roku 1998 vznikol v Schenkelovej réžii nevydarený, akčný fantasy film Tarzan a Stratené mesto, v rokoch 2000 a 2001 potom televízne filmy Missing Pieces s Jamesom Coburnom a Vražda v Orient-expresse s Alfredom Molinom. V roku 2001 nakrúťil režisér v Nemecku aj ďalší, tentoraz "hospodársky" triler Feindliche Übernahme - althan.com.

Schenkelov európsky pohľad na zvolené témy fascinoval v zámorí do konca režisérovho života rovnako, ako jeho mimoriadne remeselno-technické schopnosti a vyjadrovanie sa prostredníctvom obrazu. Vo filmárskej branži bude umelec jeho formátu s určitosťou chýbať.

