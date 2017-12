Japonskú kinematografiu na MFF Bratislava osobne predstavila kritička Tanakaová

6. dec 2003 o 17:03 TASR

Bratislava 6. decembra (TASR) Japonskú kinematografiu prišla z Tokia na 5. Medzinárodný filmový festival (MFF) Bratislava predstaviť kritička Čiseko Tanakaová, ktorá pre slovenské publikum vybrala snímky Tacumi Kumašira.

"Vybrala som tri jeho filmy nielen preto, že ich mám veľmi rada ja i filmoví kritici. Bola to zároveň prvá šanca prezentovať jeho tvorbu publiku v strednej Európe," uviedla v rozhovore pre TASR Tanakaová, ktorá už Kumaširovu retrospektívu predstavila na festivaloch v Rotterdame, Rimini či New Yorku. "Možno sa na prvý pohľad zdajú erotické, dajú sa tam však nájsť aj znaky japonskej filozofie," vysvetľuje Japonka, ktorá tento rok zasadla aj v porote MFF Bratislava. Jej voľba sa však nepozdávala japonskému veľvyslanectvu na Slovensku, ktoré tieto filmy nepovažuje za reprezentatívne. Posúdiť to mohli festivaloví diváci na Kumaširových snímkach Volanie túžby - Striptérka č. 1, Krivoľaké chodníčky lásky či Svet gejší.

Podľa Tanakaovej Japonci nakrúcajú asi dve stovky filmov ročne, pričom ich tvorba je špecifická príbuznosťou orientálnej filozofii, konfucionizmu či budhizmu. Japonci majú radi svoje filmy, ale i zahraničné, ktorých sa v krajine ročne odpremieta asi 400. Japonci radi chodia na americké filmy či tvorbu okolitých ázijských krajín - Indie, Kórey, ale i Európy. Obľubujú aj nezávislé snímky, naopak, popularite sa tu netešia telenovely či "mydlové opery".