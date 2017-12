Mel C odporúča Victorii Beckhamovej pokoj od hudby

7. dec 2003 o 18:26 TASR

Londýn 7. decembra (TASR) - Mel C, členka bývalej britskej dievčenskej skupiny Spice Girls, sa pustila do otvorenej kritiky svojej bývalej hudobnej kolegyne Victorie Beckhamovej. O jej novej hudbe vyhlásila, že je "otrasná a slabá ako čaj", a svojej bývalej spoluhráčke odkázala, aby sa radšej venovala rodine a hudbe dala svätý pokoj.

Bývalá "Sporty Spice" vraj počula kúsok z Victoriinho nového singlu, na ktorom sú dve skladby - This Groove a Let Your Head Go. Tá druhá, nahratá v štýle R&B, je podľa Melanie C vyslovene "príšerná".

"Myslím, že je to otrasné. Nechcem byť zlá, len hovorím svoj názor. Podľa mňa je to strašná pesnička. A textovo je slabá ako čaj," vyjadrila Mel C svoj pohľad na produkciu svojej hudobnej konkurentky v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Heart 106.2.

Victoriu zároveň vyzvala, aby s hudbou radšej skoncovala a trávila viac času so svojím manželom a ich dvoma synmi:

"Keby som bola Victoria, venovala by som sa manželovi a rodine a užívala by som si peňazí, ktoré majú. Hudbe by som dala radšej pokoj," prezradila bez servítky na ústach bývala "športová spajska".

Podľa nej sa v prepychu žijúca Victoria Beckhamová nemá na čo sťažovať a ku šťastiu jej rozhodne nič nechýba. "Má úžasný život, takže nechápem, prečo si jednoducho nevyloží nohy a nevychutnáva ho," hovorí Mel C. Ako však dodala, "bude to asi tým, že Victoria je strašne tvrdohlavá a či si zaumieni, to aj dostane".