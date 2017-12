Good Bye, Lenin! je zasypaný všetkými cenami

Wolfgang Becker, režisér víťazného filmu Good Bye, Lenin!, vyzeral dojatý: „Pri nakrúcaní sme to už takmer vzdali," ...

8. dec 2003 o 0:00 ANDREA PUKOVÁ

Wolfgang Becker, režisér víťazného filmu Good Bye, Lenin!, vyzeral dojatý: „Pri nakrúcaní sme to už takmer vzdali," povedal. Chýbali peniaze, divé svine sa zdiveli, trabanty a vrtuľníky sa ustavične kazili. Komédia o rodine, ktorá sa snaží zatajiť chorej matke zánik NDR, zožala v dokopy šestnástich kategóriách šesť cien, ktoré sú európskou obdobou Oscara. Priamy prenos zo slávnostného večera ponúkli viaceré televízne stanice.

Po prvýkrát za šestnásť rokov, odkedy sa táto cena udeľuje, ju získal nemecký film. To však režiséra veľmi nevzrušilo „Podľa mňa patria tie ceny ani nie tak Nemecku ako filmu." Medzi publikom a filmovými kritikmi vládla tentoraz vzácna zhoda. Všetci považujú Good Bye, Lenin! za film, ktorý z celoročnej produkcie vyčnieva. Tri ceny publika získali hlavní predstavitelia Daniel Brühl, Katrin Sassová a režisér Wolfgang Becker. Danielovi Brühlovi okrem toho udelila porota cenu najlepší herec v hlavnej úlohe.

Konkurencia bola pritom silná: Dogville Larsa von Triera, My Life Without Me Isabel Coixetovej a Bazén Francoisa Ozona. Zostala im viac-menej len rola štatistov. Lars von Trier dostal cenu útechy - cenu pre najlepšieho režiséra. A Charlotte Ramplingová sa stala najlepšou hlavnou predstaviteľkou za svoju rolu v Bazéne.

Vrcholom večera však bolo odovzdávanie ceny za životné dielo Claudovi Chabrolovi.

So slzami v očiach si ju vzal z rúk francúzskej herečky Isabelle Huppertovej. „Pre mňa je to mnoho," cituje ho agentúra AFP. „Verím v európsky film." Ceremónia trvala dve a pol hodiny. Viaceré celebrity účasť odriekli. Podľa agentúr bol Pedro Almodóvar prechladnutý, István Szabó nahral pozdrav na video a Charlotte Ramplingová radšej účinkovala v Paríži na divadelnom predstavení a po sošku si neprišla.

Mierny rozruch spôsobila Jeanne Moreau v jagavých bielostrieborných šatách. A potom ešte babylonské zmätenie jazykov: nemeckí rečníci, ako Tom Tykwer, hovorili po anglicky, fínski ako Mika Kaurismäki bavorsky, Francúzi, ako Huppertová, po francúzsky, Taliani používali niečo medzi taliančinou a angličtinou.

Zdalo sa, že zo všetkých najväčšmi sa tešil Daniel Brühl. „To je na mňa priveľa. Najprv si musím dať whisky," povedal. A potom predniesol hommage na svoju filmovú matku Katrin Sassovú. Vo filme sa stala jeho matkou, na ktorú jeho skutočná matka začala žiarliť. Okrem toho sa veľa dozvedel o NDR. „Ten film bol pre mňa ako hodina dejepisu."

Po daždi cien, napríklad na Berlinale, čaká na Good Bye, Lenin! ešte vyvrcholenie: nominácia na Oscara 27. januára 2004 ako najlepší zahraničný film. „Vyčkajme si," komentuje to Becker pokojne. Dôležitejšie mu pripadá, čo bude robiť v budúcnosti: „Hľadám dobré scenáre od profesionálov. Písať totiž neviem."

Čo uvidíme v kinách

Všetky filmy, ktoré ocenila Európska filmová akadémia mohli diváci vidieť na Medzinárodom filmovom festivale Bratislava. Kedy sa dostanú do slovenskej kinodistribúcie?

Good Bye, Lenin!

Október 1989, východné Nemecko, do pádu berlínskeho múru zostáva iba niekoľko dní. Alex (Daniel Brühl) a jeho sestra však majú iné starosti. Ich matka po srdcovom záchvate upadla do kómy. Keď sa z nej po ôsmich mesiacoch prebrala, socialistické Nemecko už nie je tým, čím bývalo. Aby matku šetrili, zataja jej deti to, že v jej milovanej NDR nastúpil kapitalizmus.

Premiéra v SR: 26. februára

Dogville

Obyvatelia v Coloradskom mestečku Dogville žijú izolovaní od sveta v uzavretej komunite. Jedného dňa sa tu zjaví utekajúca Grace (Nicole Kidmanová). Obyvatelia ju príjmu medzi seba a ona sa im chce odvďačiť prácou - akokoľvek. Zo začiatku nie je o jej „služby" záujem, postupne sa však bez nej nedokáže nikto zaobísť. Ako však plynie čas, mení sa pre Grace bezpečný úkryt na peklo na zemi.

Premiéra v SR: september

Bazén (Swimming Pool)

Režisér Francois Ozon má očividnú záľubu vo filmoch zo šesťdesiatych rokov. Sarah (Charlotte Ramplingová), autorka detektívok, ujde pred depresiami do vidieckeho domu svojho vydavateľa a narazí tam na jeho rozmarnú dcéru (Ludivine Sagnierová). Bazén je úžasná hra fantázie. Patrí k filmom, z ktorých majú diváci o to väčšie potešenie, čím menej o nich vedia.

Premiéra v SR: 12. februára

EURÓPSKE CENY

Najlepší film: Good Bye, Lenin! (réžia Wolfgang Becker)

Najlepší režisér: Lars von Trier (Dogville)

Najlepší herec: Daniel Brühl (Good Bye, Lenin!, réžia Wolfgang Becker)

Najlepšia herečka: Charlotte Ramplingová (Swimming Pool, réžia Francois Ozon)

Ceny za celoživotné dielo: režisér Claude Chabrol

Kameraman: Carlo di Palma