Zdob shi Zdub odštartujú slovenské koncertné turné v Košiciach

Bratislava 8. decembra (TASR) - Moldavská skupina Zdob shi Zdub príde opäť koncertovať na Slovensko.

8. dec 2003 o 13:56 TASR

Naposledy chlapci z temperamentnej kapely zabodovali na tohtoročnom banskobystrickom BB Feste. Tentoraz pripravili pre slovenských fanúšikov sériu piatich koncertov. Prvý sa uskutoční už v utorok 9. decembra v Košiciach. Nasledovať budú v Nitre, Bratislave, Piešťanoch a Prešove.

Názov kapely Zdob shi Zdub je slovná hračka a znamená niečo ako Bum na bubon. Ich hit Everybody in the casa mare rotuje už dlhšie v slovenskom hudobnom éteri a nedávno vydali nový album so zaujímavým názvom - 450 oviec.

Na košickom koncerte vystúpi ako hosť skupiny Zdob shi Zdub skupina Chiki liki tu-a, pre ktorú to bude v tomto roku jediný klubový koncert v Košiciach. Bratislavský koncert bude after párty festivalu Hodokvas, kde okrem Zdob shi Zdub vystúpia skupiny Antracit, Hudci prérie a Dzigi Džabur & Black Revolution, ktoré sú projektmi členov skupiny Chiki Liki tu-a. Po koncertoch vystúpi DJ Ju Ju Space.