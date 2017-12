Spearsová popiera dohady o lesbickom napätí v novom klipe

BRATISLAVA 8. decembra (SITA) – Speváčka Britney Spearsová tvrdí, že nový videoklip s Madonnou nebol nabitý "lesbickou atmosférou". 21-ročná speváčka tak v Soule, kde začína svoju koncertnú šnúru po Ázii, komentovala klip na prvý singel z jej nového album

8. dec 2003 o 20:12 NULL

u Me Against the Music. Klip sa končí scénou, kde sa Britney skloní k Madonne a snaží sa ju pobozkať, tá však vzápätí zmizne. Speváčka však vyvrátila dohady o sexuálnom napätí medzi nimi dvoma, aj keď si myslí, že Madonna je skvelá žena. "Bola to časť klipu, v ktorom sme hrali, nebolo tam žiadne lesbické napätie,“ povedala.