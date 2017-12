Ozzy Osbourne utrpel nehodu a museli ho operovať

Los Angeles/Londýn 9. decembra (TASR) - Rocková legenda Ozzy Osbourne utrpela v Británii na svojom pozemku v Buckinghamshire vážnejšiu nehodu na záhradnej ...

9. dec 2003 o 7:15 TASR

Los Angeles/Londýn 9. decembra (TASR) - Rocková legenda Ozzy Osbourne utrpela v Británii na svojom pozemku v Buckinghamshire vážnejšiu nehodu na záhradnej motorke a museli ho vzápätí operovať.

Informovala jeho hovorkyňa v Los Angeles. Podľa jej správ, utrpela 55-ročná hviezda okrem iného zlomeniny šiestich rebier a kľúčnej kosti. Zranenia nie sú také, že by ohrozovali spevákov život. Lekári však museli zabraňovať krvácaniu do pľúc. Osbourne jazdil na štvorkolesovej motorke Quaid-Bike na svojom pozemku, keď došlo k nehode. V čase incidentu mal jednodňovú pauzu pred svojím turné, v rámci ktorého predstaví nový singel Changes.