Novými tvárami džezu sú Time For Jazz a Sisa´s Food

BRATISLAVA 9. decembra (SITA) - Víťazmi nedeľňajšieho finále súťaže mladých džezových talentov Nové tváre jazzu sa stali naraz dve skupiny. Ako pre agentúru SITA povedala Katarína Ovseníková zo Slovenskej jazzovej spoločnosti (SJS), odborníci vybrali na k

oncerte v sídle Slovenského rozhlasu v Bratislave ako najlepšie dve bratislavské formácie - Time For Jazz a Sisa´s Food. Porota na čele s Matúšom Jakabčicom, v ktorej sedel aj Peter Lipa, Juraj Griglák či Marián Jaslovský, vybrala Time For Jazz pre štýlovo čistý prejav a inštrumentálny výkon. Sisa´s Food presvedčila tvorivou kreativitou. Obe skupiny získali spolu s víťazstvom okrem honorárov aj po 5500 korún. Podľa Ovseníkovej by sa tiež mali predstaviť na Bratislavských jazzových dňoch 2004. Víťazstvo im dáva aj možnosť prihlásiť sa do európskej medzinárodnej džezovej súťaže.

Okrem súťaže Nové tváre jazzu podporuje Slovenská jazzová spoločnosť domáci džez aj ďalšími spôsobmi. Napríklad aj tento rok prijíma projekty na vydanie CD nosičov domácich džezových skupín v roku 2004. Záujemcovia o podporu nahratia ich hudby sa môžu SJS hlásiť do 31. januára. V prihláške musia uviesť mená hudobníkov a dramaturgiu albumu, nesmú tiež chýbať minimálne názvy skladieb s ich autormi. Prihlášky treba posielať na adresu - Slovenská jazzová spoločnosť, Michalská 10, 815 36 Bratislava.