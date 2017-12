Činoherci DAD v Prešove chystajú celoslovenskú premiéru

Prešov 9. decembra (TASR) - Činoherný súbor Divadla Alexandra Duchnoviča (DAD) v Prešove pripravuje v celoslovenskej premiére na sobotu 13. decembra uvedenie ...

9. dec 2003 o 14:58 TASR

Prešov 9. decembra (TASR) - Činoherný súbor Divadla Alexandra Duchnoviča (DAD) v Prešove pripravuje v celoslovenskej premiére na sobotu 13. decembra uvedenie inscenácie Okresná nemocnica alebo Plukovníkova žena. Autorom textu je súčasný bulharský dramatik Christo Bojčev, do rusínčiny ho preložil dramaturg DAD Vasil Turok a hru režijne naštudoval hosťujúci Jozef Prážmári.

Pre Prážmáriho to nie je po približne ôsmich rokoch len návrat do DAD, ale aj k práci činoherného režiséra ako takej. Priznal, že dlhú tvorivú prestávku spôsobili jeho vážne zdravotné problémy. "Ocitol som sa v úplnej slepote, a len ľudovej liečiteľke vďačím za to, že sa mi zrak čiastočne vrátil," povedal na dnešnej predpremiérovej tlačovej konferencii v Prešove. Na príprave novej inscenácie v repertoári DAD bolo podľa neho najťažšie zvládnuť žáner absurdnej grotesky. Hra sa totiž odohráva v blázinci. "Súbor DAD má však s týmto žánrom skúsenosť," konštatoval, a tak predpokladá, že konečný výsledok diváka zaujme. Pražmári je aj autorom scény a kostýmov.

Turok informoval, že asi pred rokom dostal od bulharského autora písomnú zásielku s textami dvoch hier, ktoré už boli preložené do slovenčiny. Tú, ktorú si vybrali v DAD asi pred dvoma mesiacmi uviedli vo svetovej premiére v Nemecku. Voľba prizvať Prážmáriho k spolupráci nebola zložitá, pretože Prážmári v tomto národnostnom divadle v Prešove už pôsobil aj ako interný režisér a v 80. rokoch vytvoril inscenácie Saška a Vypláva na more čln, ktoré odštartovali novú kvalitatívne vyššiu úroveň v práci činoherného súboru. Turok dal názvu Bojčevovej hry, ktorý v rusínčine znie Okresnyj špytaľ abo Plukovnikova žena, podtitul "scény zo šťastného života bláznov". Ak by mal vyjadriť veľmi hutne ideové posolstvo hry tak je to podľa neho text o úplnej strate ilúzií. Prážmári doplnil, že hra prináša námet k úvahe, či má vôbec zmysel "dostať sa z dnešného blázinca".

Hudbu zložil hosťujúci skladateľ Rudolf Pepucha z Bratislavy. Hlavné úlohy stvárňujú Eugen Libezňuk, Jozef Tkáč, Ľubomír Mindoš, Vasil Rusiňák a Sergej Hudák.

Predstavenie vzniklo za finančnej pomoci Ministerstva kultúry SR a Združenie priateľov DAD v Prešove.