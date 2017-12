Secret Service: Eminemova nahrávka nepredstavuje pre prezidenta vážnu hrozbu

9. dec 2003 o 18:06 TASR

New York 9. novembra (TASR) - Za osobnú ochranu amerického prezidenta zodpovedná tajná služba oznámila, že nová pieseň kontroverzného rapera Eminema nepredstavuje pre najvyššieho predstaviteľa USA Georgea W. Busha vážne nebezpečenstvo. Súčasne informovala, že ukončila prešetrovanie predmetnej kauzy.

Americká televízna stanica CNN pred troma dňami oznámila, že zatiaľ nezverejnenú Eminemovu pieseň We Are American (Sme Američania) je si možné vypočuť na rôznych internetových stránkach a chatoch. V piesni sa medziiným spieva: Nerapujem pre mŕtvych prezidentov. Radšej by som videl prezidenta mŕtveho (Iďdonďt rap for dead presidents. I'd rather see the president dead.)

Secret Service je podľa slov jeho hovorcu John Gill povinný prešetriť čokoľvek, čo by mohlo prezidenta ohroziť. V tejto súvislosti netajil isté obavy služby z možného vplyvu textu piesne na jednotlivých poslucháčov.

Eminemov hovorca Dennis Dennehy už skôr poukázal na skutočnosť, že pojem mŕtvi prezidenti je slangovým výrazom pre peniaze a vzťahuje sa na obraz prezidenta na dolárových bankovkách. Dodal aj, že pieseň, ktorá nebola ani dohotovená, sa ilegálnymi "chodníčkami" dostala na internet. Jej budúce vydanie na kompaktnom disku je otázne.

Interpret, ktorého v uplynulých rokoch ovenčili nespočetné vavríny, vrátane Oscara a Grammy, na inom mieste nahrávky protestuje, že ho zbavili práva nosiť zbrane. Eminema totiž na jar 2001 odsúdili v Detroite za nepovolené ozbrojovanie sa a ohrozovanie zbraňou na podmienečný trest odňatia slobody na dva roky, navyše sa raper musel podrobiť tréningovému kurzu, ktorého cieľom bolo zbaviť ho prebytočnej agresivity.