Turné skupiny Zdob shi zdub na Slovensku

9. dec 2003 o 16:50 SITA

BRATISLAVA 9. decembra (SITA) - Dnešným koncertom v košickom Ges Klube odštartovala moldavská skupina Zdob shi zdub svoje slovenské turné. V stredu 10. decembra vystúpi v Starej pekárni v Nitre, ďalej v bratislavskom klube Terminal, v piešťanskom Kazačoku a posledný koncert 13. decembra odohrá formácia vo V klube v Prešove. Skupina sa na slovenskej hudobnej scéne prvýkrát objavila na tohtoročnom letnom festivale Hodokvas na lúke pri Pezinku a publikum zaujala rýchlymi a energickými rytmami. Jej štvrtý album 450 sheep (450 oviec) vyšiel na Slovensku koncom novembra.

Názov skupiny Zdob shi zdub je slovná hračka a v preklade znamená Bum na bubon. Úvodný singel z najnovšieho albumu Everybody in the casa mare sa dostal do rotácií slovenských televíznych hitparád a už šiesty týždeň sa drží v prvej desiatke. Na bratislavskom koncerte vystúpia aj skupiny Antracit, Hudci prérie a Dzigi Džabur & Black Revolution. Viac informácií nájdu záujemcovia na www.zdob-si-zdub.com.